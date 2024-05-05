В НАТО определили "красные линии" для вмешательства в войну РФ против Украины — La Repubblica
Категория
Мир
Дата публикации

В НАТО определили "красные линии" для вмешательства в войну РФ против Украины — La Repubblica

НАТО
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Источник:  La Repubblica

НАТО конфиденциально и без публичных коммуникаций признало по меньшей мере две "красные линии" для вмешательства своих войск в войну РФ против Украины.

При каком условии НАТО вступит в войну

Итальянское издание La Repubblica пишет, что на данный момент нет оперативных планов, предусматривающих отправку войск, а лишь оценку возможных планов на случай чрезвычайных ситуаций.

Первая "красная линия" предполагает прямое или косвенное участие в войне России против Украины третьей страны, например, в случае возможного прорыва на северо-западе Украины.

Издание пишет, "это создало бы коридор между Украиной и Беларусью".

Тогда Минск был непосредственно включен в войну. Его войска и арсенал имели решающее значение для Москвы. И это обстоятельство могло только активизировать оборону в пользу Украины.

Вторая "красная линия", по данным La Repubblica, касается военной провокации против стран Балтии, Польши или целенаправленного нападения на Молдову.

Это не обязательно вторжение, но и просто военный удар, чтобы проверить реакцию Запада в фазе «возможной путаницы», то есть во время выборов в Европарламент и президент США.

Макрон назвал условие, при котором возможна отправка войск в Украину

Президент Франции и дальше не отказывается своих слов о возможности введения войск союзников в Украину.

Как я и сказал, я ничего не исключаю, потому что мы имеем дело с тем, кто ничего не исключает. Мы, несомненно, проявили чрезмерную нерешительность, очерчивая пределы нашей реакции тому, у кого уже нет "красных линий" и кто агрессор.

Макрон сказал, что если бы россияне прорвали фронт и будь просьба Украины — а сейчас это не так — Франция бы легитимно задала себе такой вопрос.

Поэтому я думаю, что исключать такой сценарий — это означало бы, что мы не изучили уроки последних двух лет, — заявил Макрон.

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