НАТО конфиденциально и без публичных коммуникаций признало по меньшей мере две "красные линии" для вмешательства своих войск в войну РФ против Украины.
При каком условии НАТО вступит в войну
Итальянское издание La Repubblica пишет, что на данный момент нет оперативных планов, предусматривающих отправку войск, а лишь оценку возможных планов на случай чрезвычайных ситуаций.
Первая "красная линия" предполагает прямое или косвенное участие в войне России против Украины третьей страны, например, в случае возможного прорыва на северо-западе Украины.
Издание пишет, "это создало бы коридор между Украиной и Беларусью".
Вторая "красная линия", по данным La Repubblica, касается военной провокации против стран Балтии, Польши или целенаправленного нападения на Молдову.
Макрон назвал условие, при котором возможна отправка войск в Украину
Президент Франции и дальше не отказывается своих слов о возможности введения войск союзников в Украину.
Макрон сказал, что если бы россияне прорвали фронт и будь просьба Украины — а сейчас это не так — Франция бы легитимно задала себе такой вопрос.
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