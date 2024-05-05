У НАТО визначили "червоні лінії" для втручання у війну РФ проти України — La Repubblica
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У НАТО визначили "червоні лінії" для втручання у війну РФ проти України — La Repubblica

НАТО
Джерело:  La Repubblica

НАТО конфіденційно і без публічних комунікацій визнало щонайменше дві "червоні лінії" для втручання своїх військ у війну РФ проти України.

За якої умови НАТО вступить у війну

Італійське видання La Repubblica пише, що на даний момент немає оперативних планів, які передбачають відправку військ, а лише оцінки можливих планів на випадок надзвичайних ситуацій.

Перша "червона лінія" передбачає пряму чи опосередковану участь у війні Росії проти України третьої країни, наприклад у разі можливого прориву на північному заході України. 

Видання пише, "це створило б коридор між Україною і Білоруссю".

Тоді Мінськ був би безпосередньо включений у війну. Його війська та арсенал мали б вирішальне значення для Москви. І ця обставина могла тільки активізувати оборону на користь України.

Друга "червона лінія", за даними La Repubblica, стосується військової провокації проти країн Балтії, Польщі чи цілеспрямований напад на Молдову.

Це не обов’язково вторгнення, але й просто військовий удар, щоб перевірити реакцію Заходу у фазі «можливої ​​плутанини», тобто під час виборів до Європарламенту та президента США.

Макрон назвав умову, за якої можливе відправлення військ в Україну

Президент Франції й надалі не відмовляється своїх слів про можливість введення військ союзників в Україну.

Як я і сказав, я нічого не виключаю, тому що ми маємо справу з тим, хто нічого не виключає. Ми, безсумнівно, проявили надмірну нерішучість, окреслюючи межі нашої реакції тому, у кого вже немає "червоних ліній" і хто є агресором.

Макрон сказав, що якби росіяни прорвали фронт і якби було прохання України — а зараз це не так — Франція б легітимно поставила собі таке запитання.

Тож я думаю, що виключати такий сценарій — це б означало, що ми не вивчили уроки останніх двох років, — заявив Макрон.

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