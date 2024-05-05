У НАТО визначили "червоні лінії" для втручання у війну РФ проти України — La Repubblica

НАТО конфіденційно і без публічних комунікацій визнало щонайменше дві "червоні лінії" для втручання своїх військ у війну РФ проти України.
За якої умови НАТО вступить у війну
Італійське видання La Repubblica пише, що на даний момент немає оперативних планів, які передбачають відправку військ, а лише оцінки можливих планів на випадок надзвичайних ситуацій.
Перша "червона лінія" передбачає пряму чи опосередковану участь у війні Росії проти України третьої країни, наприклад у разі можливого прориву на північному заході України.
Видання пише, "це створило б коридор між Україною і Білоруссю".
Друга "червона лінія", за даними La Repubblica, стосується військової провокації проти країн Балтії, Польщі чи цілеспрямований напад на Молдову.
Макрон назвав умову, за якої можливе відправлення військ в Україну
Президент Франції й надалі не відмовляється своїх слів про можливість введення військ союзників в Україну.
Макрон сказав, що якби росіяни прорвали фронт і якби було прохання України — а зараз це не так — Франція б легітимно поставила собі таке запитання.
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