Радари для ЗСУ. Литва планує підсилити ППО України

Литва хоче зробити внесок в українську протиповітряну оборону, зокрема закупити радари протиповітряної оборони
Литва придбає радари для української ППО
Нову допомогу Україні обговорюють у Литві.
Про це заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кашюнас на зустрічі міністрів закордонних справ і оборони країн ЄС.
Міністр зауважив, що нещодавно відвідав Україну і підтвердив, що потреби протиповітряної оборони є найнагальнішим пріоритетом України.
Він додав, що українцям не вистачає не лише систем ППО, а й боєприпасів.
Україна отримала командно-штабні машини М577
Як зазначили у відомстві, партія бронемашин прибула в Україну 23 квітня. Ці машини призначені для забезпечення радіозв’язку та управління у тактичній ланці сухопутних військ.
Точну кількість транспортних засобів не повідомляють.
У Міноборони нагадали, що Литва у відповідь на запити України цього року вже надала:
155-мм боєприпаси
бронеавтомобілі M577
антидронові комплекси
необхідне для зимового сезону спорядження та комплекти теплого одягу
боєприпаси для протитанкового гранатомета Carl Gustaf
системи дистанційного підриву RISE-1
генератори
деталі розібраного легкого штурмовика L-39ZA «Альбатрос» та іншу підтримку.
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