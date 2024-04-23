Радари для ЗСУ. Литва планує підсилити ППО України
Категорія
Світ
Дата публікації

Радари для ЗСУ. Литва планує підсилити ППО України

Литва
Джерело:  АрміяInform

Литва хоче зробити внесок в українську протиповітряну оборону, зокрема закупити радари протиповітряної оборони

Литва придбає радари для української ППО

Нову допомогу Україні обговорюють у Литві.

Про це заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кашюнас на зустрічі міністрів закордонних справ і оборони країн ЄС.

Литва прагне заповнити ще одну прогалину в протиповітряній обороні України — ми купимо радари. Наразі ми переглядаємо наші пріоритети, щоб якнайшвидше зробити свій внесок у безпеку України радіолокаційними системами повітряного простору. Всі варіанти з придбання протиповітряної оборони повинні бути терміново використані та реалізовані.

Лаурінас Кашюнас

Лаурінас Кашюнас

Міністр оборони Литви

Міністр зауважив, що нещодавно відвідав Україну і підтвердив, що потреби протиповітряної оборони є найнагальнішим пріоритетом України.

Він додав, що українцям не вистачає не лише систем ППО, а й боєприпасів.

За кілька місяців Україна, ймовірно, знову зіткнеться з нестачею боєприпасів. Тому потрібно шукати можливості для негайного надання боєприпасів. Наразі для цього є хороша можливість на міжнародних ринках.

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Як зазначили у відомстві, партія бронемашин прибула в Україну 23 квітня. Ці машини призначені для забезпечення радіозв’язку та управління у тактичній ланці сухопутних військ.

Точну кількість транспортних засобів не повідомляють.

У Міноборони нагадали, що Литва у відповідь на запити України цього року вже надала:

  • 155-мм боєприпаси

  • бронеавтомобілі M577

  • антидронові комплекси

  • необхідне для зимового сезону спорядження та комплекти теплого одягу

  • боєприпаси для протитанкового гранатомета Carl Gustaf

  • системи дистанційного підриву RISE-1

  • генератори

  • деталі розібраного легкого штурмовика L-39ZA «Альбатрос» та іншу підтримку.

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