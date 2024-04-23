Радары для ВСУ. Литва планирует усилить ПВО Украины
Категория
Мир
Дата публикации

Радары для ВСУ. Литва планирует усилить ПВО Украины

Литва
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Источник:  АрміяInform

Литва хочет внести вклад в украинскую противовоздушную оборону, в частности закупить радары противовоздушной обороны

Литва приобретет радары для украинской ПВО

Новую помощь Украине обсуждают в Литве.

Об этом заявил министр обороны Литвы Лауринас Кашюнас на встрече министров иностранных дел и обороны стран ЕС.

Литва стремится восполнить еще один пробел в противовоздушной обороне Украины — мы купим радары. Сейчас мы просматриваем наши приоритеты, чтобы как можно быстрее внести свой вклад в безопасность Украины радиолокационными системами воздушного пространства. Все варианты приобретения противовоздушной обороны должны быть срочно использованы и реализованы.

Лауринас Кашюнас

Лауринас Кашюнас

Министр обороны Литвы

Министр отметил, что недавно посетил Украину и подтвердил, что потребности противовоздушной обороны являются самым важным приоритетом Украины.

Он добавил, что украинцам не хватает не только систем ПВО, но и боеприпасов.

Через несколько месяцев Украина, вероятно, снова столкнется с нехваткой боеприпасов. Поэтому нужно искать возможности для немедленного предоставления боеприпасов. Теперь для этого есть хорошая возможность на международных рынках.

Украина получила командно-штабные машины М577

Как отметили в ведомстве, партия бронемашин прибыла в Украину 23 апреля. Эти машины предназначены для обеспечения радиосвязи и управления в тактическом звене сухопутных войск.

Точное количество транспортных средств не сообщают.

В Минобороны напомнили, что Литва в ответ на запросы Украины в этом году уже предоставила:

  • 155-мм боеприпасы

  • бронеавтомобили M577

  • антидроновые комплексы

  • необходимое для зимнего сезона снаряжение и комплекты теплой одежды

  • боеприпасы для противотанкового гранатомета Carl Gustaf

  • системы дистанционного подрыва RISE-1

  • генераторы

  • детали разобранного легкого штурмовика L-39ZA Альбатрос и другую поддержку.

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