Радары для ВСУ. Литва планирует усилить ПВО Украины

Литва хочет внести вклад в украинскую противовоздушную оборону, в частности закупить радары противовоздушной обороны
Литва приобретет радары для украинской ПВО
Новую помощь Украине обсуждают в Литве.
Об этом заявил министр обороны Литвы Лауринас Кашюнас на встрече министров иностранных дел и обороны стран ЕС.
Министр отметил, что недавно посетил Украину и подтвердил, что потребности противовоздушной обороны являются самым важным приоритетом Украины.
Он добавил, что украинцам не хватает не только систем ПВО, но и боеприпасов.
Украина получила командно-штабные машины М577
Как отметили в ведомстве, партия бронемашин прибыла в Украину 23 апреля. Эти машины предназначены для обеспечения радиосвязи и управления в тактическом звене сухопутных войск.
Точное количество транспортных средств не сообщают.
В Минобороны напомнили, что Литва в ответ на запросы Украины в этом году уже предоставила:
155-мм боеприпасы
бронеавтомобили M577
антидроновые комплексы
необходимое для зимнего сезона снаряжение и комплекты теплой одежды
боеприпасы для противотанкового гранатомета Carl Gustaf
системы дистанционного подрыва RISE-1
генераторы
детали разобранного легкого штурмовика L-39ZA Альбатрос и другую поддержку.
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