Танки Leopard и боеприпасы. Украина получит от Испании новую военную помощь
Категория
Украина
Дата публикации

Танки Leopard и боеприпасы. Украина получит от Испании новую военную помощь

Танки Леопард
Читати українською
Источник:  El Mundo

Испания предоставит Украине новый пакет помощи, в который будут входить танки и боеприпасы.

Испания поможет Украине танками и боеприпасами

Украина получит от Испании новый пакет военной помощи, содержащий танки Leopard и боеприпасы.

Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, пишет El Mundo.

Роблес подчеркнула, что поставки должны состояться в конце июня.

Роблес сообщила об этом во время своего участия в видеоконференции в двадцать второй встрече Контактной группы по обороне Украины, созванной министром обороны США Ллойдом Остином, на которой присутствовал министр обороны Украины. Рустем Умеров.

Министр отметила важные усилия, которые Испания уже прилагает, и особо отметила подготовку украинских солдат.

Что известно о новом пакете военной помощи от Испании

Роблес не уточнила, какое количество ракет к ЗРК Patriot будет отправлено в Украину, однако по ее словам, эти боеприпасы прибудут на базу материально-технического обеспечения в течение ближайших четырех дней.

По ее словам, недавно Украина получила от Испании набор медикаментов и индивидуальных боевых аптечек.

На днях Украина получила от Испании новую партию крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов.

Страна также намерена в ближайшее время передать Украине боеприпасы калибра 155 и 120 мм.

В ближайшие два месяца испанская помощь будет содержать:

  • легкие и тяжелые пулеметы;

  • защищенные колесные транспортные средства материально-технического обеспечения;

  • бронированные машины пехоты;

  • противотанковые средства;

  • гаубицы полевой артиллерии.

После этого также будут осуществлены поставки различных систем противовоздушного наблюдения и дистанционных станций вооружения для защиты от беспилотников.

Глава Минобороны Испании также отметила, что подготовка новых танков Leopard к передаче Украине идет по плану, и что первые единицы будут готовы к концу июня.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Испания согласилась предоставить Украине ракеты для систем Patriot
ППО Patriot
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Испания готовит мощный пакет военной помощи Украине
Маргарита Роблес
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Испания готовит новый пакет военной помощи Украине
Флаг Испании

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?