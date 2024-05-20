Танки Leopard и боеприпасы. Украина получит от Испании новую военную помощь

Испания предоставит Украине новый пакет помощи, в который будут входить танки и боеприпасы.
Испания поможет Украине танками и боеприпасами
Украина получит от Испании новый пакет военной помощи, содержащий танки Leopard и боеприпасы.
Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, пишет El Mundo.
Роблес подчеркнула, что поставки должны состояться в конце июня.
Министр отметила важные усилия, которые Испания уже прилагает, и особо отметила подготовку украинских солдат.
Что известно о новом пакете военной помощи от Испании
Роблес не уточнила, какое количество ракет к ЗРК Patriot будет отправлено в Украину, однако по ее словам, эти боеприпасы прибудут на базу материально-технического обеспечения в течение ближайших четырех дней.
По ее словам, недавно Украина получила от Испании набор медикаментов и индивидуальных боевых аптечек.
На днях Украина получила от Испании новую партию крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов.
Страна также намерена в ближайшее время передать Украине боеприпасы калибра 155 и 120 мм.
В ближайшие два месяца испанская помощь будет содержать:
легкие и тяжелые пулеметы;
защищенные колесные транспортные средства материально-технического обеспечения;
бронированные машины пехоты;
противотанковые средства;
гаубицы полевой артиллерии.
После этого также будут осуществлены поставки различных систем противовоздушного наблюдения и дистанционных станций вооружения для защиты от беспилотников.
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