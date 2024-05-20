Танки Leopard и боеприпасы. Украина получит от Испании новую военную помощь

Испания предоставит Украине новый пакет помощи, в который будут входить танки и боеприпасы.

Испания поможет Украине танками и боеприпасами

Украина получит от Испании новый пакет военной помощи, содержащий танки Leopard и боеприпасы.

Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, пишет El Mundo.

Роблес подчеркнула, что поставки должны состояться в конце июня.

Роблес сообщила об этом во время своего участия в видеоконференции в двадцать второй встрече Контактной группы по обороне Украины, созванной министром обороны США Ллойдом Остином, на которой присутствовал министр обороны Украины. Рустем Умеров. Поделиться

Министр отметила важные усилия, которые Испания уже прилагает, и особо отметила подготовку украинских солдат.

Что известно о новом пакете военной помощи от Испании

Роблес не уточнила, какое количество ракет к ЗРК Patriot будет отправлено в Украину, однако по ее словам, эти боеприпасы прибудут на базу материально-технического обеспечения в течение ближайших четырех дней.

По ее словам, недавно Украина получила от Испании набор медикаментов и индивидуальных боевых аптечек.

На днях Украина получила от Испании новую партию крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов.

Страна также намерена в ближайшее время передать Украине боеприпасы калибра 155 и 120 мм.

В ближайшие два месяца испанская помощь будет содержать:

легкие и тяжелые пулеметы;

защищенные колесные транспортные средства материально-технического обеспечения;

бронированные машины пехоты;

противотанковые средства;

гаубицы полевой артиллерии.

После этого также будут осуществлены поставки различных систем противовоздушного наблюдения и дистанционных станций вооружения для защиты от беспилотников.