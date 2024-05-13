Испания готовит новый пакет военной помощи Украине

Испания готовит новый пакет военной помощи и планирует завершить подготовку к отправке вооружений до 30 июня.
Что известно о новом пакете военной помощи Украине от Испании
По информации источников издания, в новый пакет военной помощи войдут:
артиллерийские боеприпасы большого калибра,
легкие и тяжелые пулеметы,
защищенные колесные машины материально-технического обеспечения,
бронированные машины пехоты,
противотанковое оружие и снаряды для полевой артиллерии,
первые 10 боевых танков из партии в 19 возобновляемых Leopard 2 A4.
В свою очередь испанские компании будут поставлять зенитные системы наблюдения и дистанционные оружейные станции для защиты от беспилотников.
Отмечается, что, скорее всего, Испания будет направлять помощь Украине через НАТО.
На саммите, запланированном на 9-11 июля в Вашингтоне по случаю 75-летия основания Североатлантического альянса, будут утверждены "более эффективные механизмы" для направления будущей военной помощи Украине.
Источники издания заявляют, что идея состоит в том, что НАТО будет сама координировать поставки из разных стран, заменив так называемую Контактную группу по Украине "Рамштайн".
Что известно о планах Украины подписать с Испанией соглашение о гарантиях безопасности
Президент Владимир Зеленский в ближайшие дни собирается прилететь в Испанию для подписания соглашения по гарантиям безопасности.
Переговоры о подписании соглашения якобы стартовали в начале марта.
Соглашение будет таким же, как и те, что Киев уже подписал с Данией, Италией, Германией, Францией, Великобританией и Канадой.
Благодаря этому документу, должна быть обеспечена предсказуемость и стабильность военной поддержки Украины со стороны Испании, в том числе поставок вооружения и подготовки воинов.
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