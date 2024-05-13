Испания готовит новый пакет военной помощи Украине
Категория
Политика
Дата публикации

Испания готовит новый пакет военной помощи Украине

Флаг Испании
Читати українською
Источник:  El Pais

Испания готовит новый пакет военной помощи и планирует завершить подготовку к отправке вооружений до 30 июня.

Что известно о новом пакете военной помощи Украине от Испании

По информации источников издания, в новый пакет военной помощи войдут:

  • артиллерийские боеприпасы большого калибра,

  • легкие и тяжелые пулеметы,

  • защищенные колесные машины материально-технического обеспечения,

  • бронированные машины пехоты,

  • противотанковое оружие и снаряды для полевой артиллерии,

  • первые 10 боевых танков из партии в 19 возобновляемых Leopard 2 A4.

  • В свою очередь испанские компании будут поставлять зенитные системы наблюдения и дистанционные оружейные станции для защиты от беспилотников.

Отмечается, что, скорее всего, Испания будет направлять помощь Украине через НАТО.

На саммите, запланированном на 9-11 июля в Вашингтоне по случаю 75-летия основания Североатлантического альянса, будут утверждены "более эффективные механизмы" для направления будущей военной помощи Украине.

Источники издания заявляют, что идея состоит в том, что НАТО будет сама координировать поставки из разных стран, заменив так называемую Контактную группу по Украине "Рамштайн".

Что известно о планах Украины подписать с Испанией соглашение о гарантиях безопасности

Президент Владимир Зеленский в ближайшие дни собирается прилететь в Испанию для подписания соглашения по гарантиям безопасности.

Переговоры о подписании соглашения якобы стартовали в начале марта.

Соглашение будет таким же, как и те, что Киев уже подписал с Данией, Италией, Германией, Францией, Великобританией и Канадой.

Благодаря этому документу, должна быть обеспечена предсказуемость и стабильность военной поддержки Украины со стороны Испании, в том числе поставок вооружения и подготовки воинов.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Испания согласилась предоставить Украине ракеты для систем Patriot
ППО Patriot
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Испания готовит мощный пакет военной помощи Украине
Маргарита Роблес
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский собирается в Испанию для подписания соглашения по гарантиям безопасности
Владимир Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?