Іспанія готує новий пакет військової допомоги Україні

Іспанія готує новий пакет військової допомоги і планує завершити підготовку до відправки озброєнь до 30 червня.

Що відомо про новий пакет військової допомоги Україні від Іспанії

За інформацією джерел видання, до нового пакета військової допомоги увійдуть:

артилерійські боєприпаси великого калібру,

легкі та важкі кулемети,

захищені колісні машини матеріально-технічного забезпечення,

броньовані машини піхоти,

протитанкову зброя і снаряди для польової артилерії,

перші 10 бойових танків із партії в 19 відновлюваних Leopard 2 A4.

Своєю чергою, іспанські компанії поставлятимуть зенітні системи спостереження і дистанційні збройові станції для захисту від безпілотників.

Зазначається, що скоріш за все, Іспанія спрямовуватиме допомогу Україні через НАТО.

На саміті, запланованому на 9-11 липня у Вашингтоні з нагоди 75-ї річниці заснування Північноатлантичного альянсу, буде затверджено "більш ефективні механізми" для направлення майбутньої військової допомоги Україні.

Джерела видання заявляють, що ідея полягає в тому, що НАТО сама координуватиме постачання з різних країн, замінивши так звану Контактну групу по Україні "Рамштайн".

Що відомо про плани України підписати з Іспанією угоду щодо гарантій безпеки

Президент Володимир Зеленський найближчими днями збирається прилетіти до Іспанії для підписання угоди щодо гарантій безпеки.

Переговори щодо підписання угоди нібито стартували на початку березня.

Угода буде така ж сама, як і ті, що Київ вже підписав з Данією, Італією, Німеччиною, Францією, Великобританією та Канадою.

Завдяки цьому документу має бути забезпечена передбачуваність та стабільність військової підтримки України з боку Іспанії, у тому числі постачань озброєння й підготовки воїнів.