Президент Володимир Зеленський найближчими днями прибуде з офіційним візитом до Мадриду у рамках підписання двосторонньої угоди щодо гарантій безпеки.

Що відомо про підписання угоди з Іспанією щодо гарантій безпеки

Зазначається, що з боку Іспанії угоду підпише прем’єр-міністр країни Педро Санчес.

Угода буде аналогічною тим, що Україна вже підписала з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Італією, Данією та Канадою.

Угода гарантуватиме Україні постійну військову підтримку у довгостроковій перспективі до моменту, поки Київ не стане повноправним членом НАТО.

Очікується також, що угоду схвалить Рада міністрів Іспанії.

Однак оскільки вона не має юридичного статусу міжнародного договору, її не будуть представляти на підпис Конгресу.

Додається, що угода забезпечить стабільність і передбачуваність військової підтримки України з боку Іспанії.

Мова йде про поставки озброєнь та підготовку понад 4 тис українських військових у навчальному центрі в Толедо.

Окрім цього в Іспанії отримують медичну допомогу десятки поранених українських військових, що розміщуються у військовому госпіталі в Сарагосі.

Відповідно до угоди, Іспанія забов’язується надавати Україні довгострокову військову допомогу, постачати зброю, співпрацювати в підготовці збройних сил країни, сприяти розвитку української оборонної промисловості та обмінюватися інформацією у сфері розвідки і кібербезпеки.

Що відомо про угоди щодо гарантій безпеки між Україною та іншими країнами

Україна зміцнює свою безпеку за рахунок серії двосторонніх угод з партнерами. Ці угоди, засновані на загальних принципах, також містять індивідуальні зобов'язання, адаптовані до відносин із кожною країною.

На сьогодні Україна уклала угоди про гарантії безпеки із сімома країнами ЄС: Німеччиною, Данією, Францією, Італією, Фінляндією, Нідерландами та Латвією. Аналогічних домовленостей досягнуто з Канадою і Великою Британією.