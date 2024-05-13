Президент Владимир Зеленский в ближайшие дни прибудет с официальным визитом в Мадрид в рамках подписания двустороннего соглашения по гарантиям безопасности.

Что известно о подписании соглашения с Испанией о гарантиях безопасности

Со стороны Испании соглашение подпишет премьер-министр страны Педро Санчес.

Соглашение будет аналогично тем, что Украина уже подписала с Великобританией, Германией, Францией, Италией, Данией и Канадой.

Соглашение будет гарантировать Украине постоянную военную поддержку в долгосрочной перспективе, пока Киев не станет полноправным членом НАТО.

Ожидается также, что соглашение будет одобрено Советом министров Испании.

Однако, поскольку она не имеет юридического статуса международного договора, ее не будут представлять на подпись Конгресса.

Добавляется, что соглашение обеспечит стабильность и предполагаемость военной поддержки Украины со стороны Испании.

Речь идет о поставках вооружений и подготовке более 4 тыс. украинских военных в учебном центре в Толедо.

Кроме этого, в Испании получают медицинскую помощь десятки раненых украинских военных, которые размещаются в военном госпитале в Сарагосе.

Согласно соглашению, Испания обязуется предоставлять Украине долгосрочную военную помощь, снабжать оружием, сотрудничать в подготовке вооруженных сил страны, содействовать развитию украинской оборонной промышленности и обмениваться информацией в сфере разведки и кибербезопасности.

Что известно о соглашениях по гарантиям безопасности между Украиной и другими странами

Украина укрепляет свою безопасность за счет серии двусторонних сделок с партнерами. Эти соглашения, основанные на общих принципах, содержат индивидуальные обязательства, адаптированные к отношениям с каждой страной.

Сегодня Украина заключила соглашения о гарантиях безопасности с семью странами ЕС: Германией, Данией, Францией, Италией, Финляндией, Нидерландами и Латвией. Аналогичные договоренности достигнуты с Канадой и Великобританией