Глава Міноборони Іспанії Маргарита Роблес заявила про підготовку її країною пакету військової допомоги Україні, до якого, зокрема, увійдуть ракети до ЗРК Patriot та артилерія.

Що відомо про новий пакет військової допомоги від Іспанії

Роблес не уточнила, яка саме кількість ракет до ЗРК Patriot буде відправлена до України, однак за її словами, ці боєприпаси прибудуть на базу матеріально-технічного забезпечення протягом найближчих чотирьох днів.

За її словами, нещодавно Україна отримала від Іспанії набори медикаментів та індивідуальних бойових аптечок.

Днями Україна також отримала від Іспанії нову партію великокаліберних артилерійських боєприпасів.

Країна також збирається найближчим часом передати Україні боєприпаси калібру 155 і 120 мм.

У найближчі два місяці іспанська допомога включатиме в себе:

легкі і важкі кулемети;

захищені колісні транспортні засоби матеріально-технічного забезпечення;

броньовані машини піхоти;

протитанкові засоби;

гаубиці польової артилерії.

Після цього також буде здійснено поставки різних систем протиповітряного спостереження і дистанційних станцій озброєння для захисту від безпілотників.

Глава Міноборони Іспанії також зазначила, що підготовка нових танків Leopard до передачі Україні йде за планом, і що перші одиниці будуть готові до кінця червня.

Що відомо про допомогу Україні від інших країн-партнерів

Глава Міноборони Канади Білл Блер зазначив, що його країна виділяє додаткове фінансування на постачання Україні дронів та артилерійських снарядів.

Це перший випадок, коли Канада робить безпосередній внесок у виробництво військових дронів в Україні, і ця пожертва буде зроблена у співпраці з Великобританією, — підкреслив глава Міноборони Канади. Поширити

Ще Канада вирішила збільшити кількість дронів SkyRanger, яку планувала передати Україні. За планом ЗСУ отримають 900 безпілотників, що на 100 штук більше за початковий план.