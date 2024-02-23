Глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що Іспанія наразі готує новий пакет військової допомоги Україні.
Що відомо про новий пакет військової допомоги від Іспанії
Він додав, що у новому пакеті військової допомоги від Іспанії будуть боєприпаси.
Міністри також обговорили "формулу миру" і Глобальний саміт миру у Швейцарії. Вони погодилися з тим, що вступ України до ЄС йде за планом.
Що відомо про міжнародну конференцію щодо відновлення
В МЗС України зазначили, що спільно із Нідерландами та Єврокомісією готують проведення міжнародної конференції щодо відновлення справедливості для України.
Кулеба за результатами зустрічі з міністром закордонних справ Нідерландів Ханке Бряунс Слот повідомив, що Україна спільно з Нідерландами та Єврокомісією організують міжнародну конференцію "Відновлення справедливості для України".
За даними міністерства, конференцію планують провести в Гаазі вже 2 квітня цього року.
При цьому під час виступу на спеціальному розширеному засіданні Постійної Ради ОБСЄ глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що ця організація має стати майданчиком для притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини в Україні та збройну агресію.
Зокрема, Кулеба закликав ОБСЄ використати всі наявні механізми та за необхідності створити нові для протидії злочинам сексуального характеру з боку російської окупаційної армії, а також посприяти звільненню цивільних заручників, які перебувають у російському полоні.
Він зазначив, що від початку масштабного вторгнення в Україну російські окупанти вчинили всі можливі типи звірств, які перелічені у Римському статуті.
Кулеба також підкреслив, що ОБСЄ може зробити свій внесок у досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру, передбаченого формулою миру президента України Володимира Зеленського.
Міністр також розповів про неможливість співпраці міжнародних організацій з РФ.
Також Кулеба запросив учасників засідання приєднатися до Глобального саміту миру у Швейцарії задля спільного формування умов майбутнього миру.
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