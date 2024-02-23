Що відомо про новий пакет військової допомоги від Іспанії

Під час нашої зустрічі я подякував Хосе Мануелю Альбаресу за підтримку і солідарність Іспанії з Україною, - зазначив Кулеба. Поширити

Він додав, що у новому пакеті військової допомоги від Іспанії будуть боєприпаси.

Міністри також обговорили "формулу миру" і Глобальний саміт миру у Швейцарії. Вони погодилися з тим, що вступ України до ЄС йде за планом.

During our meeting, I thanked @JMAlbares for Spain’s support and solidarity with Ukraine.



Spain will prepare a new military assistance package for Ukraine, which will include ammunition.



We also discussed @ZelenskyyUA’s Peace Formula and the Global Peace Summit in Switzerland.… pic.twitter.com/3lQ08XhVjo — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 23, 2024

Що відомо про міжнародну конференцію щодо відновлення

В МЗС України зазначили, що спільно із Нідерландами та Єврокомісією готують проведення міжнародної конференції щодо відновлення справедливості для України.

Кулеба за результатами зустрічі з міністром закордонних справ Нідерландів Ханке Бряунс Слот повідомив, що Україна спільно з Нідерландами та Єврокомісією організують міжнародну конференцію "Відновлення справедливості для України".

За даними міністерства, конференцію планують провести в Гаазі вже 2 квітня цього року.

При цьому під час виступу на спеціальному розширеному засіданні Постійної Ради ОБСЄ глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що ця організація має стати майданчиком для притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини в Україні та збройну агресію.

Зокрема, Кулеба закликав ОБСЄ використати всі наявні механізми та за необхідності створити нові для протидії злочинам сексуального характеру з боку російської окупаційної армії, а також посприяти звільненню цивільних заручників, які перебувають у російському полоні.

Допоки Росія краде наших дітей, викрадає цивільних осіб, здійснює напади на цивільну інфраструктуру, руйнує навколишнє середовище та вчиняє інші злочини, ОБСЄ має бути майданчиком відповідальності РФ, а не діалогу з нею Дмитро Кулеба Глава МЗС України

Він зазначив, що від початку масштабного вторгнення в Україну російські окупанти вчинили всі можливі типи звірств, які перелічені у Римському статуті.

Кулеба також підкреслив, що ОБСЄ може зробити свій внесок у досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру, передбаченого формулою миру президента України Володимира Зеленського.

ОБСЄ може і повинна бути більш активною та оперативною у застосуванні існуючих інструментів і розробці нових задля допомоги у поверненні незаконно депортованих до Росії українських дітей та цивільних полонених, які є найбільш вразливою групою, що залишається поза увагою міжнародної спільноти. ОБСЄ має слугувати платформою для притягнення Росії до відповідальності, а не діалогу з нею, - підкреслив глава МЗС України. Поширити

Міністр також розповів про неможливість співпраці міжнародних організацій з РФ.

Закликаю до ізоляції Росії в усіх можливих міжнародних організаціях. Від Нью-Йорка до Женеви та Відня. Не може бути конструктивної взаємодії з Москвою ні в ОБСЄ, ні в ООН, доки Росія продовжуватиме розхитувати наші суспільства, зокрема через втручання у вибори, кібератаки й пропаганду, використання мігрантів як зброї, через продовольство та енергетику, - зазначив Кулеба. Поширити

Також Кулеба запросив учасників засідання приєднатися до Глобального саміту миру у Швейцарії задля спільного формування умов майбутнього миру.