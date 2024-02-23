Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что Испания готовит новый пакет военной помощи Украине.
Что известно о новом пакете военной помощи от Испании
Он добавил, что в новом пакете военной помощи Испании будут боеприпасы.
Министры также обсудили "формулу мира" и Всемирный саммит мира в Швейцарии. Они согласились с тем, что вступление Украины в ЕС идет по плану.
Что известно о международной конференции по восстановлению
В МИД Украины отметили, что совместно с Нидерландами и Еврокомиссией готовится проведение международной конференции по восстановлению справедливости для Украины.
Кулеба по результатам встречи с министром иностранных дел Нидерландов Ханке Бряунс Слот сообщил, что Украина совместно с Нидерландами и Еврокомиссией организуют международную конференцию "Восстановление справедливости для Украины".
По данным министерства, конференцию планируют провести в Гааге уже 2 апреля этого года.
При этом, выступая на специальном расширенном заседании Постоянного Совета ОБСЕ, глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что эта организация должна стать площадкой для привлечения России к ответственности за военные преступления в Украине и вооруженную агрессию.
В частности, Кулеба призвал ОБСЕ использовать все имеющиеся механизмы и при необходимости создать новые для противодействия преступлениям сексуального характера со стороны российской оккупационной армии, а также поспособствовать освобождению находящихся в плену гражданских заложников.
Он отметил, что с начала масштабного вторжения в Украину российские оккупанты совершили все возможные типы зверств, перечисленных в Римском уставе.
Кулеба также подчеркнул, что ОБСЕ может внести свой вклад в достижение всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира, предусмотренного формулой мира президента Украины Владимира Зеленского.
Министр также рассказал о невозможности сотрудничества международных организаций с РФ.
Также Кулеба пригласил участников заседания присоединиться к Глобальному саммиту мира в Швейцарии для совместного формирования условий будущего мира.
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