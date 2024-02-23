Что известно о новом пакете военной помощи от Испании

Во время нашей встречи я поблагодарил Хосе Мануэль Альбарес за поддержку и солидарность Испании с Украиной, - отметил Кулеба. Поделиться

Он добавил, что в новом пакете военной помощи Испании будут боеприпасы.

Министры также обсудили "формулу мира" и Всемирный саммит мира в Швейцарии. Они согласились с тем, что вступление Украины в ЕС идет по плану.

During our meeting, I thanked @JMAlbares for Spain’s support and solidarity with Ukraine.



Spain will prepare a new military assistance package for Ukraine, which will include ammunition.



We also discussed @ZelenskyyUA’s Peace Formula and the Global Peace Summit in Switzerland.… pic.twitter.com/3lQ08XhVjo — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 23, 2024

Что известно о международной конференции по восстановлению

В МИД Украины отметили, что совместно с Нидерландами и Еврокомиссией готовится проведение международной конференции по восстановлению справедливости для Украины.

Кулеба по результатам встречи с министром иностранных дел Нидерландов Ханке Бряунс Слот сообщил, что Украина совместно с Нидерландами и Еврокомиссией организуют международную конференцию "Восстановление справедливости для Украины".

По данным министерства, конференцию планируют провести в Гааге уже 2 апреля этого года.

При этом, выступая на специальном расширенном заседании Постоянного Совета ОБСЕ, глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что эта организация должна стать площадкой для привлечения России к ответственности за военные преступления в Украине и вооруженную агрессию.

В частности, Кулеба призвал ОБСЕ использовать все имеющиеся механизмы и при необходимости создать новые для противодействия преступлениям сексуального характера со стороны российской оккупационной армии, а также поспособствовать освобождению находящихся в плену гражданских заложников.

Пока Россия ворует наших детей, похищает гражданских лиц, совершает нападения на гражданскую инфраструктуру, разрушает окружающую среду и совершает другие преступления, ОБСЕ должна быть площадкой ответственности РФ, а не диалога с ней Дмитрий Кулеба Глава МИД Украины

Он отметил, что с начала масштабного вторжения в Украину российские оккупанты совершили все возможные типы зверств, перечисленных в Римском уставе.

Кулеба также подчеркнул, что ОБСЕ может внести свой вклад в достижение всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира, предусмотренного формулой мира президента Украины Владимира Зеленского.

ОБСЕ может и должна быть более активной и оперативной в применении существующих инструментов и разработке новых для помощи в возвращении незаконно депортированных в Россию украинских детей и гражданских пленных, которые являются наиболее уязвимой группой, остающейся без внимания международного сообщества. ОБСЕ должно служить платформой для привлечения России к ответственности, а не диалога с ней, – подчеркнул глава МИД Украины. Поделиться

Министр также рассказал о невозможности сотрудничества международных организаций с РФ.

Призываю к изоляции России во всех возможных международных организациях. От Нью-Йорка до Женевы и Вены. Не может быть конструктивного взаимодействия с Москвой ни в ОБСЕ, ни в ООН, пока Россия будет продолжать расшатывать наши общества, в том числе через вмешательство в выборы, кибератаки и пропаганду, использование мигрантов как оружия, продовольствие и энергетику, - отметил Кулеба. Поделиться

Также Кулеба пригласил участников заседания присоединиться к Глобальному саммиту мира в Швейцарии для совместного формирования условий будущего мира.