Чтобы сдержать Путина. Испания перекинет танки и вертолеты к границе Украины

Испания в следующем году отправит группу своих военных вместе с техникой в Словакию. Это нужно в рамках сдерживания России.
Испания отправит танки Leopard на границу Украины
В 2024 году Вооруженные силы Испании разместят группу военных в Словакии.
Речь идет о 600 солдатах, которые в рамках миссии НАТО должны усилить границы Североатлантического альянса.
Издание пишет, что кроме 600 военных Испания перебросит на границу Украины танки "Леопард" и вертолеты.
НАТО усиливается из-за агрессии России
Ранее Германия и Литва подписали в Вильнюсе "дорожную карту" в качестве основы для размещения в стране бригады Бундесвера.
Также сообщалось, что Североатлантический союз увеличил объемы бюджетов на 2024 год, что демонстрирует солидарность членов Альянса в преодолении общих вызовов безопасности.
Посол США в НАТО Джулиан Смит сказала, что Североатлантический альянс не собирается ждать, пока Россия возобновит свои вооруженные силы после поражения в Украине. Организация обеспечит своих членов и союзников всем, что необходимо для обороны.
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