Щоб стримати Путіна. Іспанія перекине танки й вертольоти до кордону України
Категорія
Україна
Дата публікації

Щоб стримати Путіна. Іспанія перекине танки й вертольоти до кордону України

танк
Джерело:  ABC

Іспанія наступного року відправить групу своїх військових разом із технікою до Словаччини. Це необхідно в рамках стримування Росії.

Іспанія відправить танки Leopard до кордону України

Зазначається, що 2024 року Збройні сили Іспанії розмістять групу військових у Словаччині.

Йдеться про 600 солдатів, які в рамках місії НАТО мають посилити кордони Північноатлантичного альянсу.

Видання пише, що окрім 600 військових Іспанія перекине до кордону України танки "Леопард" і вертольоти.

НАТО посилюється через агресію Росії

Раніше Німеччина і Литва підписали у Вільнюсі "дорожню карту" як основу для розміщення в країні бригади Бундесверу.

Також повідомлялося, що Північноатлантичний союз збільшив обсяг бюджетів на 2024 рік, що демонструє солідарність членів Альянсу в подоланні спільних викликів безпеки.

Посол США в НАТО Джуліанн Сміт сказала, що Північноатлантичний альянс не збирається чекати, поки Росія відновить свої збройні сили після поразки в Україні. Організація забезпечить своїх членів і союзників усім, що необхідно їм для оборони.

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