Глава Минобороны Испании Маргарита Роблес заявила о подготовке ее страной пакета военной помощи Украине, в который, в частности, войдут ракеты в ЗРК Patriot и артиллерия.
Что известно о новом пакете военной помощи от Испании
Роблес не уточнила, какое количество ракет к ЗРК Patriot будет отправлено в Украину, однако по ее словам, эти боеприпасы прибудут на базу материально-технического обеспечения в течение ближайших четырех дней.
По ее словам, недавно Украина получила от Испании набор медикаментов и индивидуальных боевых аптечек.
На днях Украина получила от Испании новую партию крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов.
Страна также намерена в ближайшее время передать Украине боеприпасы калибра 155 и 120 мм.
В ближайшие два месяца испанская помощь будет включать в себя:
легкие и тяжелые пулеметы;
защищенные колесные транспортные средства материально-технического обеспечения;
бронированные машины пехоты;
противотанковые средства;
гаубицы полевой артиллерии.
После этого также будут осуществлены поставки различных систем противовоздушного наблюдения и дистанционных станций вооружения для защиты от беспилотников.
Глава Минобороны Испании также отметила, что подготовка новых танков Leopard к передаче Украине идет по плану, и что первые единицы будут готовы к концу июня.
Что известно о помощи Украине от других стран-партнеров
Глава Минобороны Канады Билл Блэр отметил, что его страна выделяет дополнительное финансирование на поставку Украине дронов и артиллерийских снарядов.
Еще Канада решила увеличить количество дронов SkyRanger, которое планировала передать Украине. По плану ВСУ получат 900 беспилотников, что на 100 штук больше начального плана.
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