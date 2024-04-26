Испания готовит мощный пакет военной помощи Украине
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Политика
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Испания готовит мощный пакет военной помощи Украине

Маргарита Роблес
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Источник:  Минобороны Испании

Глава Минобороны Испании Маргарита Роблес заявила о подготовке ее страной пакета военной помощи Украине, в который, в частности, войдут ракеты в ЗРК Patriot и артиллерия.

Что известно о новом пакете военной помощи от Испании

Роблес не уточнила, какое количество ракет к ЗРК Patriot будет отправлено в Украину, однако по ее словам, эти боеприпасы прибудут на базу материально-технического обеспечения в течение ближайших четырех дней.

По ее словам, недавно Украина получила от Испании набор медикаментов и индивидуальных боевых аптечек.

На днях Украина получила от Испании новую партию крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов.

Страна также намерена в ближайшее время передать Украине боеприпасы калибра 155 и 120 мм.

В ближайшие два месяца испанская помощь будет включать в себя:

  • легкие и тяжелые пулеметы;

  • защищенные колесные транспортные средства материально-технического обеспечения;

  • бронированные машины пехоты;

  • противотанковые средства;

  • гаубицы полевой артиллерии.

После этого также будут осуществлены поставки различных систем противовоздушного наблюдения и дистанционных станций вооружения для защиты от беспилотников.

Глава Минобороны Испании также отметила, что подготовка новых танков Leopard к передаче Украине идет по плану, и что первые единицы будут готовы к концу июня.

Что известно о помощи Украине от других стран-партнеров

Глава Минобороны Канады Билл Блэр отметил, что его страна выделяет дополнительное финансирование на поставку Украине дронов и артиллерийских снарядов.

Это первый случай, когда Канада вносит непосредственный вклад в производство военных дронов в Украине, и это пожертвование будет сделано в сотрудничестве с Великобританией, — подчеркнул глава Минобороны Канады.

Еще Канада решила увеличить количество дронов SkyRanger, которое планировала передать Украине. По плану ВСУ получат 900 беспилотников, что на 100 штук больше начального плана.

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