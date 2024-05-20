Танки Leopard та боєприпаси. Україна отримає від Іспанії нову військову допомогу

Іспанія надасть Україні новий пакет допомоги, у який входитимуть танки та боєприпаси.

Іспанія допоможе Україні танками та боєприпасами

Україна отримає від Іспанії новий пакет військової допомоги, який міститиме танки Leopard та боєприпаси.

Про це заявила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес, пише El Mundo.

Роблес наголосила, що постачання має відбутися наприкінці червня.

Роблес повідомила про це під час своєї участі у відеоконференції у двадцять другій зустрічі Контактної групи з оборони України, скликаній міністром оборони США Ллойдом Остіном, на якій був присутній міністр оборони України. Рустем Умеров. Поширити

Міністр наголосила на важливих зусиллях, яких Іспанія вже докладає, і особливо відзначила підготовку українських солдатів.

Що відомо про новий пакет військової допомоги від Іспанії

Роблес не уточнила, яка саме кількість ракет до ЗРК Patriot буде відправлена до України, однак за її словами, ці боєприпаси прибудуть на базу матеріально-технічного забезпечення протягом найближчих чотирьох днів.

За її словами, нещодавно Україна отримала від Іспанії набори медикаментів та індивідуальних бойових аптечок.

Днями Україна також отримала від Іспанії нову партію великокаліберних артилерійських боєприпасів.

Країна також збирається найближчим часом передати Україні боєприпаси калібру 155 і 120 мм.

У найближчі два місяці іспанська допомога міститиме:

легкі та важкі кулемети;

захищені колісні транспортні засоби матеріально-технічного забезпечення;

броньовані машини піхоти;

протитанкові засоби;

гаубиці польової артилерії.

Після цього також буде здійснено постачання різних систем протиповітряного спостереження і дистанційних станцій озброєння для захисту від безпілотників.