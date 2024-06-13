Боеприпасы для ВСУ. Норвегия передала снаряды для минометов

Норвегия передала Украине боеприпасы 81 мм для минометов на сумму около 480 млн норвежских крон, что примерно 45,1 млн дол.

Что известно о помощи Украине от Норвегии

После диалога с Вооруженными силами Норвегии мы оценили, что можно быстро передать Украине со складов, чтобы помочь предотвратить большее продвижение России, — отметил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм. Поделиться

Как отмечается, установки 81 мм являются самым легким и мобильным артвооружением. Их можно установить на авто или использовать в качестве портативных. Они обычно имеют дальность стрельбы 5-6 км и дополняют более тяжелую артиллерию на более коротких дистанциях.

Норвегия подчеркнула, что в Украине сейчас большие потребности в снарядах.

Другая помощь Норвегии

Не так давно Норвегия также передала Украине ручные гранаты на сумму 50 миллионов норвежских крон и снайперские боеприпасы на сумму 3 миллиона норвежских крон.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере 31 мая заявил, что Норвегия выделит не менее 13,5 млрд норвежских крон (около 1,2 млрд евро) военной помощи. Тогда же страны подписали соглашение о безопасности.

11 мая министр обороны Германии объявил, что Германия, Норвегия, Дания и Нидерланды будут совместно поставлять Украине 100 ракет Patriot. Норвегия внесла вклад в эту инициативу в 125 миллионов евро.