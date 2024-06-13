Боеприпасы для ВСУ. Норвегия передала снаряды для минометов
Категория
Украина
Дата публикации

Боеприпасы для ВСУ. Норвегия передала снаряды для минометов

Правительство Норвегии
снаряд
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Норвегия передала Украине боеприпасы 81 мм для минометов на сумму около 480 млн норвежских крон, что примерно 45,1 млн дол.

Главные тезисы

 

  • Норвегия также передала Украине ручные гранаты и снайперские боеприпасы в рамках военной поддержки.
  • Норвегия выделяет значительные средства на помощь в обороне Украины, поддерживая инициативы поставки военной техники.
  • Боеприпасы и техника, переданные от Норвегии, помогают Украине укрепить оборону и предотвратить продвижение России.

Что известно о помощи Украине от Норвегии

После диалога с Вооруженными силами Норвегии мы оценили, что можно быстро передать Украине со складов, чтобы помочь предотвратить большее продвижение России, — отметил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм.

Как отмечается, установки 81 мм являются самым легким и мобильным артвооружением. Их можно установить на авто или использовать в качестве портативных. Они обычно имеют дальность стрельбы 5-6 км и дополняют более тяжелую артиллерию на более коротких дистанциях.

Норвегия подчеркнула, что в Украине сейчас большие потребности в снарядах.

Другая помощь Норвегии

Не так давно Норвегия также передала Украине ручные гранаты на сумму 50 миллионов норвежских крон и снайперские боеприпасы на сумму 3 миллиона норвежских крон.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере 31 мая заявил, что Норвегия выделит не менее 13,5 млрд норвежских крон (около 1,2 млрд евро) военной помощи. Тогда же страны подписали соглашение о безопасности.

11 мая министр обороны Германии объявил, что Германия, Норвегия, Дания и Нидерланды будут совместно поставлять Украине 100 ракет Patriot. Норвегия внесла вклад в эту инициативу в 125 миллионов евро.

В рамках долгосрочной программы "Нансен" в поддержку Украины Норвегия выделила в прошлом году около 10 млрд норвежских крон на военную поддержку.

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