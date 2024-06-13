Боеприпасы для ВСУ. Норвегия передала снаряды для минометов

Норвегия передала Украине боеприпасы 81 мм для минометов на сумму около 480 млн норвежских крон, что примерно 45,1 млн дол.
Главные тезисы
- Норвегия также передала Украине ручные гранаты и снайперские боеприпасы в рамках военной поддержки.
- Норвегия выделяет значительные средства на помощь в обороне Украины, поддерживая инициативы поставки военной техники.
- Боеприпасы и техника, переданные от Норвегии, помогают Украине укрепить оборону и предотвратить продвижение России.
Что известно о помощи Украине от Норвегии
Как отмечается, установки 81 мм являются самым легким и мобильным артвооружением. Их можно установить на авто или использовать в качестве портативных. Они обычно имеют дальность стрельбы 5-6 км и дополняют более тяжелую артиллерию на более коротких дистанциях.
Норвегия подчеркнула, что в Украине сейчас большие потребности в снарядах.
Другая помощь Норвегии
Не так давно Норвегия также передала Украине ручные гранаты на сумму 50 миллионов норвежских крон и снайперские боеприпасы на сумму 3 миллиона норвежских крон.
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере 31 мая заявил, что Норвегия выделит не менее 13,5 млрд норвежских крон (около 1,2 млрд евро) военной помощи. Тогда же страны подписали соглашение о безопасности.
11 мая министр обороны Германии объявил, что Германия, Норвегия, Дания и Нидерланды будут совместно поставлять Украине 100 ракет Patriot. Норвегия внесла вклад в эту инициативу в 125 миллионов евро.
В рамках долгосрочной программы "Нансен" в поддержку Украины Норвегия выделила в прошлом году около 10 млрд норвежских крон на военную поддержку.
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