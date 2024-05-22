Долгое время в ВСУ ощущали нехватку артиллерийских снарядов

Защитники Украины несколько месяцев были парализованы за неимением артиллерийских снарядов и другого оружия, поскольку Конгресс США задержал военную помощь на миллиарды долларов.

Российские силы использовали свое превосходство на передовой, продвигаясь вперед на восточном фронте.

Учитывая, что в прошлом месяце Конгресс одобрил пакет помощи на сумму 61 миллиард долларов, украинские артиллеристы говорят, что катастрофический дефицит начинает уменьшаться.

По словам местных жителей, бои на севере Харьковской области интенсивнее, чем в Бахмуте, который Россия захватила в прошлом году и превратила в руины.

Это 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, их пехота продолжает наступать, мы продолжаем отбиваться от атак. Когда это возможно, мы их уничтожаем. Раньше нас дислоцировали в районе Бахмута, сейчас нас опрокинули сюда. Здесь гораздо "горячее". Там у нас не было снарядов. Здесь, по крайней мере, у нас есть снаряды, их начали подвозить. Нам есть над чем работать, — рассказал агентству наводчик 92-й отдельной штурмовой бригады Украины, управляющий гаубицей. Поделиться

Военные уверены, что поставки снарядов будут продолжаться, поскольку все осознают важность содержания фронта.

Если мы сможем продемонстрировать сейчас, что способны в такой экстремальной ситуации остановить крупномасштабное наступление противника на Харьков и Харьковскую область, то враг не посмеет и подумать о нападении на Киев, Черниговскую, Сумскую или Полтавскую область — заявил Reuters командир одного из артиллерийских подразделений.

Что нужно Украине для усиления обороны Харькова

По словам президента Украины Владимира Зеленского, задержка военной помощи от США значительно усложнила ситуацию на фронте и привела к наступлению оккупационной армии РФ в приграничных районах Харьковской области.

Он подчеркнул, что в результате обстрелов и атак преступной армии РФ в Харьковской области погибли и получили ранения сотни человек.

Это вина всего мира. Они предоставили Путину возможность оккупировать. Но теперь мир может помочь, - подчеркнул Зеленский. Владимир Зеленский Президент Украины

При этом журналисты отмечают, что почувствовали разочарование украинского лидера, сделавшего паузу перед ответом на вопрос о недавнем визите в Украину главы Госдепа США Энтони Блинкена.