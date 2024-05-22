Украинские военнослужащие в Харьковской области наконец-то получили снаряды, чтобы остановить российские войска.
Долгое время в ВСУ ощущали нехватку артиллерийских снарядов
Защитники Украины несколько месяцев были парализованы за неимением артиллерийских снарядов и другого оружия, поскольку Конгресс США задержал военную помощь на миллиарды долларов.
Российские силы использовали свое превосходство на передовой, продвигаясь вперед на восточном фронте.
Учитывая, что в прошлом месяце Конгресс одобрил пакет помощи на сумму 61 миллиард долларов, украинские артиллеристы говорят, что катастрофический дефицит начинает уменьшаться.
По словам местных жителей, бои на севере Харьковской области интенсивнее, чем в Бахмуте, который Россия захватила в прошлом году и превратила в руины.
Военные уверены, что поставки снарядов будут продолжаться, поскольку все осознают важность содержания фронта.
Если мы сможем продемонстрировать сейчас, что способны в такой экстремальной ситуации остановить крупномасштабное наступление противника на Харьков и Харьковскую область, то враг не посмеет и подумать о нападении на Киев, Черниговскую, Сумскую или Полтавскую область — заявил Reuters командир одного из артиллерийских подразделений.
Что нужно Украине для усиления обороны Харькова
По словам президента Украины Владимира Зеленского, задержка военной помощи от США значительно усложнила ситуацию на фронте и привела к наступлению оккупационной армии РФ в приграничных районах Харьковской области.
Он подчеркнул, что в результате обстрелов и атак преступной армии РФ в Харьковской области погибли и получили ранения сотни человек.
При этом журналисты отмечают, что почувствовали разочарование украинского лидера, сделавшего паузу перед ответом на вопрос о недавнем визите в Украину главы Госдепа США Энтони Блинкена.
Также Владимир Зеленский отметил, что выделяемые на помощь Украине деньги остаются в Штатах — тратятся на американских заводах и способствуют созданию рабочих мест.
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