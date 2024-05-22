ВСУ получили снаряды, чтобы остановить наступление РФ на Харьковщину
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ получили снаряды, чтобы остановить наступление РФ на Харьковщину

ВСУ
Читати українською
Источник:  Reuters

Украинские военнослужащие в Харьковской области наконец-то получили снаряды, чтобы остановить российские войска.

Долгое время в ВСУ ощущали нехватку артиллерийских снарядов

Защитники Украины несколько месяцев были парализованы за неимением артиллерийских снарядов и другого оружия, поскольку Конгресс США задержал военную помощь на миллиарды долларов.

Российские силы использовали свое превосходство на передовой, продвигаясь вперед на восточном фронте.

Учитывая, что в прошлом месяце Конгресс одобрил пакет помощи на сумму 61 миллиард долларов, украинские артиллеристы говорят, что катастрофический дефицит начинает уменьшаться.

По словам местных жителей, бои на севере Харьковской области интенсивнее, чем в Бахмуте, который Россия захватила в прошлом году и превратила в руины.

Это 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, их пехота продолжает наступать, мы продолжаем отбиваться от атак. Когда это возможно, мы их уничтожаем. Раньше нас дислоцировали в районе Бахмута, сейчас нас опрокинули сюда. Здесь гораздо "горячее". Там у нас не было снарядов. Здесь, по крайней мере, у нас есть снаряды, их начали подвозить. Нам есть над чем работать, — рассказал агентству наводчик 92-й отдельной штурмовой бригады Украины, управляющий гаубицей.

Военные уверены, что поставки снарядов будут продолжаться, поскольку все осознают важность содержания фронта.

Если мы сможем продемонстрировать сейчас, что способны в такой экстремальной ситуации остановить крупномасштабное наступление противника на Харьков и Харьковскую область, то враг не посмеет и подумать о нападении на Киев, Черниговскую, Сумскую или Полтавскую область — заявил Reuters командир одного из артиллерийских подразделений.

Что нужно Украине для усиления обороны Харькова

По словам президента Украины Владимира Зеленского, задержка военной помощи от США значительно усложнила ситуацию на фронте и привела к наступлению оккупационной армии РФ в приграничных районах Харьковской области.

Он подчеркнул, что в результате обстрелов и атак преступной армии РФ в Харьковской области погибли и получили ранения сотни человек.

Это вина всего мира. Они предоставили Путину возможность оккупировать. Но теперь мир может помочь, - подчеркнул Зеленский.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

При этом журналисты отмечают, что почувствовали разочарование украинского лидера, сделавшего паузу перед ответом на вопрос о недавнем визите в Украину главы Госдепа США Энтони Блинкена.

Также Владимир Зеленский отметил, что выделяемые на помощь Украине деньги остаются в Штатах — тратятся на американских заводах и способствуют созданию рабочих мест.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В НАТО назвали самое эффективное оружие Украины для уничтожения танков РФ
FPV-дроны
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Названо наиболее ожидаемое Украиной оружие от США
БпЛА MQ-9 Reaper
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Когда Украина получит новое оружие от США — ответ Госдепа
Госдеп США
помощь США

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?