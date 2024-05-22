Українські військовослужбовці в Харківській області нарешті отримали снаряди, щоб зупинити російські війська.

Довгий час у ЗСУ відчували брак артилерійських снарядів

Захисники України кілька місяців були паралізовані через брак артилерійських снарядів та іншої зброї, оскільки Конгрес США затримав військову допомогу на мільярди доларів.

Російські сили використовували свою перевагу на передовій, просуваючись уперед на східному фронті.

Враховуючи, що минулого місяця Конгрес із запізненням схвалив пакет допомоги на суму 61 мільярд доларів, українські артилеристи кажуть, що катастрофічний дефіцит починає зменшуватися.

За словами місцевих жителів, бої на півночі Харківської області інтенсивніші, ніж у Бахмуті, який Росія захопила торік і перетворила на руїни.

Це 24 години на добу, 7 днів на тиждень, їхня піхота продовжує наступати, ми продовжуємо відбиватися від атак. Коли це можливо, ми їх знищуємо. Раніше нас дислокували в районі Бахмута, зараз нас перекинули сюди. Тут набагато "гарячіше". Там у нас не було снарядів. Тут, принаймні, у нас є снаряди, їх почали підвозити. Нам є над чим працювати, — розповів агентству навідник 92-ї окремої штурмової бригади України, який керує гаубицею. Поширити

Військові впевнені, що постачання снарядів триватиме, оскільки всі усвідомлюють важливість утримання фронту.

Якщо ми зможемо продемонструвати зараз, що здатні в такій екстремальній ситуації зупинити великомасштабний наступ противника на Харків і Харківську область, то ворог не посміє і подумати про напад на Київ, Чернігівщину, Сумщину або Полтавщину — заявив Reuters командир одного з артилерійських підрозділів.

Що потрібно Україні для посилення оборони Харкова

За словами президента України Володимира Зеленського, затримка військової допомоги від США значно ускладнила ситуацію на фронті і призвела до наступу окупаційної армії РФ у прикордонних районах на Харківщині.

Він підкреслив, що внаслідок обстрілів і атак злочинної армії РФ на Харківщині загинули та отримали поранення сотні людей.

Це провина всього світу. Вони дали Путіну можливість окупувати. Але тепер світ може допомогти, — наголосив Зеленський. Володимир Зеленський Президент України

При цьому журналісти зазначають, що відчули розчарування українського лідера, який зробив паузу перед відповіддю на питання щодо нещодавнього візиту до України очільника Держдепу США Ентоні Блінкена.