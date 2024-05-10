Коли Україна отримає нову зброю від США — відповідь Держдепу

Офіційний Вашингтон має намір оголосити про нові партії військової допомоги для України найближчими тижнями.
США нарощують масштаби допомоги для ЗСУ
З заявою з цього приводу виступив речник Державного департаменту Метью Міллер.
Він звернув увагу на те, що американська влада наразі робить всеможливе, щоб продовжувати військову та економічну підтримку офіційного Києва.
За його словами, нещодавно ухвалений пакет додаткового фінансування України у Конгресі полегшить для бійців ЗСУ оборону на полі бою.
Глава Пентагону озвучив попередження українцям
Як заявив нещодавно очільник Міноборони США Ллойд Остін, поки ще рано говорити про ефект на полі бою від наданого Україні фінансування.
Він також додав, що знадобиться певний час, щоб Київ зміг отримати деякі з виділених можливостей.
Ллойд Остін вкотре звернув увагу на те, що найважливішими потребами України зараз є засоби ППО та артилерійські боєприпаси.
За словами глави відомства, його команда не просто чекала на схвалення фінансування для України, а й заздалегідь готувалася, щоб швидко передати необхідну зброю ЗСУ.
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