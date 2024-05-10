Коли Україна отримає нову зброю від США — відповідь Держдепу

США нарощують масштаби допомоги для ЗСУ

З заявою з цього приводу виступив речник Державного департаменту Метью Міллер.

Він звернув увагу на те, що американська влада наразі робить всеможливе, щоб продовжувати військову та економічну підтримку офіційного Києва.

Ми зробимо все, що в наших силах, аби Україна могла стояти на своїх двох ногах… Я можу запевнити, що в найближчі кілька тижнів буде більше оголошень. Метью Міллер Речник Держдему США

За його словами, нещодавно ухвалений пакет додаткового фінансування України у Конгресі полегшить для бійців ЗСУ оборону на полі бою.

Глава Пентагону озвучив попередження українцям

Як заявив нещодавно очільник Міноборони США Ллойд Остін, поки ще рано говорити про ефект на полі бою від наданого Україні фінансування.

Він також додав, що знадобиться певний час, щоб Київ зміг отримати деякі з виділених можливостей.

Ллойд Остін вкотре звернув увагу на те, що найважливішими потребами України зараз є засоби ППО та артилерійські боєприпаси.

За словами глави відомства, його команда не просто чекала на схвалення фінансування для України, а й заздалегідь готувалася, щоб швидко передати необхідну зброю ЗСУ.