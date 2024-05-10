Когда Украина получит новое оружие от США — ответ Госдепа

Официальный Вашингтон намерен объявить о новых партиях военной помощи для Украины в ближайшие недели.

США наращивают масштабы помощи для ВСУ

С заявлением по этому поводу выступил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер.

Он обратил внимание на то, что американские власти сейчас делают все возможное, чтобы продолжать военную и экономическую поддержку официального Киева.

Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы Украина могла стоять на двух ногах… Я могу заверить, что в ближайшие несколько недель будет больше объявлений. Мэтью Миллер Представитель Госдема США

По его словам, недавно принятый пакет дополнительного финансирования Украины в Конгрессе облегчит для бойцов ВСУ оборону на поле боя.

Глава Пентагона озвучил предупреждение украинцам

Как заявил недавно глава Минобороны США Ллойд Остин, пока еще рано говорить об эффекте на поле боя от предоставленного Украине финансирования.

Он также добавил, что понадобится некоторое время, чтобы Киев смог получить некоторые из выделенных возможностей.

Ллойд Остин в очередной раз обратил внимание на то, что важнейшими потребностями Украины сейчас являются средства ПВО и артиллерийские боеприпасы.

По словам главы ведомства, его команда не просто ждала одобрения финансирования для Украины, но и заранее готовилась, чтобы быстро передать необходимое оружие ВСУ.