В США планируют ограничить Китаю доступ к моделям ИИ

США вводят ограничения на модели ИИ для Китая

США делают последовательные шаги по защите своей нацбезопасности.

Об этом сообщает Reuters.

Министерство торговли США рассматривает возможность принятия новых нормативных мер по ограничению экспорта проприетарных моделей искусственного интеллекта или моделей искусственного интеллекта с закрытым исходным кодом, чье программное обеспечение и данные, на которых он учится, содержатся в секрете. Поделиться

Издание пишет, что эти действия дополнят ряд мер, принятых за последние два года, чтобы заблокировать экспорт чипов искусственного интеллекта в Китай. США пытаются замедлить развитие Пекином передовых технологий, которые можно использовать для военных целей.

Сейчас ничто не останавливает американских гигантов в сфере искусственного интеллекта, таких как Microsoft, Alphabet или Google DeepMind, разработавших одни из самых мощных моделей искусственного интеллекта с закрытым исходным кодом, продать их практически любому человеку без государственного контроля.

Исследователи из государственного и частного сектора обеспокоены тем, что противники США могут использовать модели, анализирующие огромные объемы текста и изображений для обобщения информации и создания контента, проведения агрессивных кибератак или даже для создания мощного биологического оружия.

Как будет работать экспортный контроль

Reuters пишет, что для разработки экспортного контроля над моделями искусственного интеллекта США могут обратиться к пороговому значению, основанному на объеме вычислительной мощности, необходимой для обучения модели.

Когда этот уровень будет достигнут, разработчик должен сообщить о своих планах разработки модели ИИ и предоставить результаты испытаний Министерству торговли.

Источники издания сообщают, что этот порог вычислительной мощности может стать основой определения того, какие модели ИИ будут подлежать экспортным ограничениям.

США пытаются остановить развитие Китая

Вашингтон не первый год ведет политику сдерживания технологического развития Пекина, поскольку опасается, что Китай сможет использовать чипы для производства высококачественного оружия.

Еще в прошлом году сообщалось, что США предпримут новые шаги, чтобы помешать американским производителям микросхем продавать Китаю полупроводники в обход правительственных ограничений. Поделиться

А в марте администрация Байдена пересмотрела ограничения поставок Китая американских микросхем искусственного интеллекта и инструментов для производства микросхем.