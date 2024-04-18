Китай маскирует военное присутствие в космосе — NASA

Глава Национального агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Билл Нельсон предупреждает, что Китай маскирует гражданскими программами свое военное присутствие в космосе.

Что известно о военном присутствии Китая в космосе

Нельсон подчеркнул, что американские власти должны сохранять бдительность, поскольку добившийся, по его словам, Китай выдающихся успехов в космических исследованиях за последние 10 лет, активно укрепляет собственный космический потенциал и тщательно скрывает свои военные космические программы.

Мы считаем, что большая часть так называемой гражданской космической программы является военной программой. И я думаю, что, по сути, мы участвуем в гонках, — добавил Нельсон. Поделиться

Он озвучил свои доводы при защите ассигнований бюджета NASA на 2025 год перед Палатой представителей Конгресса США и акцентировал внимание на том, что США должны высадиться на Луне раньше, чем это осуществит КНР. Нельсон считает, что китайцы вполне могут себе позволить сказать, что Пекин был первым, так что это "китайские территории и держитесь подальше", тем более учитывая, насколько богата ресурсами лунная область.

В то же время глава NASA надеется, что КНР "одумается и поймет, что гражданское пространство предназначено для мирного использования".

Мы не видели подобного со стороны Китая, однако отметил он. Поделиться

Нельсон выразил уверенность, что США не потеряют свой "глобальный приоритет" в космических исследованиях, однако не стоит забывать, что Китай вложил в космические программы очень много инвестиций и в бюджете КНР еще есть ресурсы для дальнейшего развития исследований в космосе.

Я думаю, что нам просто лучше не терять бдительности, подытожил глава NASA. Поделиться

Издание напоминает, что в рамках космической программы КНР в 2022 году ими было осуществлено несколько миссий на лунной орбите и сбора образцов с лунной поверхности, а на околоземной орбите запущена космическая станция. При этом Китай заявляет, что к 2030 году он намерен отправить на Луну своих астронавтов.

В то же время, США планируют в рамках миссии "Артемида III" отправить американских астронавтов на Луну уже в 2026 году.