NASA собирается опробовать новую конструкцию солнечных парусов, которая может сделать более эффективным использование солнечного давления для обеспечения энергией космических аппаратов.

NASA готовится запустить в космос свои солнечные паруса нового поколения

Как отметили в издании, паруса могут использовать солнечное давление и снабжать энергией космические аппараты.

По словам ученых, солнечное давление пронизывает всю солнечную систему. Он слабеет с расстоянием, но все же остается ощутимым. Он влияет на все космические аппараты, включая спутники и их ориентацию. Поэтому, чтобы справиться с этим, исследователи из NASA разработали новую конструкцию солнечных парусов.

Космические корабли на солнечных парусах обладают рядом преимуществ над другими аппаратами. Их силовые установки очень легкие и никогда не исчерпывают топливо, что делает космические путешествия значительно дешевле.

Критически важной частью космического корабля на солнечных парусах являются его стрелы: чем легче и крепче они будут, тем эффективнее будет космический аппарат.

Мы надеемся, что новые технологии, испытанные на этом космическом аппарате, вдохновят других на их использование в способах, о которых мы даже не думали, — отметил Алан Родс, ведущий системный инженер ACS3 из Исследовательского центра Эймса NASA. Поделиться

ACS3 будет запущен ракетой Electron из стартового комплекса Rocket Lab в Новой Зеландии. Он отправится на солнечно-синхронную орбиту высотой 1 тыс. км (600 миль) над Землей.

По прибытии на орбиту космический аппарат развернет свои стрелы и развернет парус, который займет около 25 минут, а площадь сбора фотонов составит 80 квадратных метров.

Благодаря уникальным стрелам из композитных и углеродных волокон, система ACS3 сможет поддерживать паруса площадью до 2 тысяч квадратных метров, равную площади половины футбольного поля.