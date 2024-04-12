NASA собирается опробовать новую конструкцию солнечных парусов, которая может сделать более эффективным использование солнечного давления для обеспечения энергией космических аппаратов.
NASA готовится запустить в космос свои солнечные паруса нового поколения
Как отметили в издании, паруса могут использовать солнечное давление и снабжать энергией космические аппараты.
По словам ученых, солнечное давление пронизывает всю солнечную систему. Он слабеет с расстоянием, но все же остается ощутимым. Он влияет на все космические аппараты, включая спутники и их ориентацию. Поэтому, чтобы справиться с этим, исследователи из NASA разработали новую конструкцию солнечных парусов.
Космические корабли на солнечных парусах обладают рядом преимуществ над другими аппаратами. Их силовые установки очень легкие и никогда не исчерпывают топливо, что делает космические путешествия значительно дешевле.
Критически важной частью космического корабля на солнечных парусах являются его стрелы: чем легче и крепче они будут, тем эффективнее будет космический аппарат.
ACS3 будет запущен ракетой Electron из стартового комплекса Rocket Lab в Новой Зеландии. Он отправится на солнечно-синхронную орбиту высотой 1 тыс. км (600 миль) над Землей.
По прибытии на орбиту космический аппарат развернет свои стрелы и развернет парус, который займет около 25 минут, а площадь сбора фотонов составит 80 квадратных метров.
Благодаря уникальным стрелам из композитных и углеродных волокон, система ACS3 сможет поддерживать паруса площадью до 2 тысяч квадратных метров, равную площади половины футбольного поля.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-