NASA создаст новую систему отсчета времени — какова цель

Управление научно-технической политики правительства США поручило NASA поработать с другими научными учреждениями и партнерами из других стран для создания луноцентрической системы отсчета времени. До конца 2026 года NASA должно создать стандартное время на спутнике Земли или Лунное координированное время (LTC).

NASA создаст новую систему отсчета времени

Правительство США поручило NASA создать согласованную систему отсчета времени на Луне и это не похоже на часовые пояса на Земле. Из-за меньшей гравитации время на Луне идет немного быстрее, чем сравнить со временем на Земле — на 58,7 секунды в день. LTC станет эталоном измерения времени для космических кораблей и аппаратов, которым требуется точность в определении времени.

NASA планирует уже в сентябре 2026 года взорвать астронавтов на поверхность Луны, а затем создать там лунную базу. В Управлении научно-технической политики считают, что без стандартного лунного времени будет сложно обеспечить безопасность передачи данных между космическими кораблями и синхронизацию связи между Землей, астронавтами на Луне, лунной базой и космическими аппаратами. Разница во времени может привести к ошибкам в определении положения на Луне или на ее орбите.

Все часы и часовые пояса на Земле работают по Всемирному координированному времени (UTC), признанному во всем мире. Эта система опирается на обширную сеть атомных часов, расположенных в разных местах по всей планете. Эти часы измеряют изменения в состоянии атомов и создают среднее значение, которое и определяет точное время. Поэтому для создания Лунного координированного времени может потребоваться размещение атомных часов на Луне.

Международная космическая станция, расположенная на низкой околоземной орбите, продолжит использовать Всемирное координированное время. Но где именно начнется новое пространство-время, NASA еще предстоит выяснить. Даже время на Земле ускоряется и замедляется, что требует дополнительных секунд.

NASA впервые за 4 года набирает астронавтов

Заявку на участие можно подать до 2 апреля, однако сделать это могут только граждане США.

Однако шансы попасть на обучение у NASA невелики.

Обычно это очень популярная программа. И когда я говорю "популярная", то еще очень умаляю, — говорит Эйприл Джордан, менеджер NASA по отбору астронавтов.

Последний раз NASA объявляло конкурс на набор группы астронавтов еще в 2020 году. Тогда заявки на него подали более 12 тысяч человек. На их рассмотрение агентству понадобилось полтора года.

В конце концов, NASA выбрало только 10 кандидатов – это 0,083% претендентов. Для сравнения в Гарвардский университет поступают 3,5% желающих абитуриентов.

Чтобы стать астронавтом NASA также нужно сдать физический экзамен астронавта.

NASA устанавливает достаточно высокую планку для образования: степень магистра в области естественных наук, технологий, инженерии или математики, а также, по крайней мере, три года соответствующего профессионального опыта.

Агентство пытается быть открытым, поэтому не устанавливает возрастных ограничений или требований по уровню зрения.

Мы хотим, чтобы группа кандидатов в космонавты, которых мы выбираем, отражала нацию, которую они представляют, — утверждает Эйприл Джордан. Поделиться

Многих претендентов привлекает потенциальная возможность стать первыми побывавшими на Марсе астронавтами. Эту миссию NASA стремится осуществить в 2030-х годах.

Но, по словам Виктора Гловера, ветерана отряда астронавтов, планирующего лететь к Луне в 2025 году, претендентам также не следует забывать о жертвах, на которые им придется пойти на этом пути.

Путешествие на Марс длится от шести до девяти месяцев. Тебя не будет рядом с семьей от одного до трех лет. Подумайте, действительно ли вы готовы к этому?