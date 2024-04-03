NASA створить нову систему відліку часу — яка мета

Управління науково-технічної політики уряду США доручило NASA попрацювати з іншими науковими установами країни та партнерами з інших країн для створення місяцецентричної системи відліку часу. До кінця 2026 року NASA має створити стандартний час на супутнику Землі або Місячний координований час (LTC).

NASA створить нову систему відліку часу

Уряд США доручив NASA створити узгоджену систему відліку часу на Місяці і це не схоже на часові пояси на Землі. Через меншу гравітацію час на Місяці йде трохи швидше, як порівняти з часом на Землі — на 58,7 секунд на день. LTC стане еталоном вимірювання часу для космічних кораблів і апаратів, яким потрібна точність у визначенні часу.

NASA планує вже у вересні 2026 року висадити астронавтів на поверхню Місяця, а потім створити там місячну базу. В Управлінні науково-технічної політики вважають, що без стандартного місячного часу буде складно гарантувати безпеку передавання даних між космічними кораблями і синхронізацію зв'язку між Землею, астронавтами на Місяці, місячною базою і космічними апаратами. Різниця в часі може призвести до помилок у визначенні положення на Місяці або на його орбіті.

Усі годинники та часові пояси на Землі працюють за Всесвітнім координованим часом (UTC), який визнано в усьому світі. Ця система спирається на велику мережу атомних годинників, розташованих у різних місцях по всій планеті. Цей годинник вимірює зміни в стані атомів і створює середнє значення, яке і визначає точний час. Тому для створення Місячного координованого часу може знадобитися розміщення атомного годинника на Місяці.

Міжнародна космічна станція, яка перебуває на низькій навколоземній орбіті, продовжить використовувати Всесвітній координований час. Але де саме почнеться новий простір-час, NASA ще належить з'ясувати. Навіть час на Землі прискорюється і сповільнюється, що вимагає додаткових секунд.

NASA вперше за 4 роки набирає астронавтів

Заявку на участь можна подати до 2 квітня, однак зробити це можуть лише громадяни США.

Однак шанси потрапити на навчання у NASA — невеликі.

Зазвичай це дуже популярна програма. І коли я кажу "популярна", то ще дуже применшую, — каже Ейпріл Джордан, менеджерка NASA з відбору астронавтів.

Востаннє NASA оголошувало конкурс на набір групи астронавтів ще у 2020 році. Тоді заявки на нього подали понад 12 тисяч осіб. На їхній розгляд агентству знадобилося півтора року.

Зрештою, NASA вибрало лише 10 кандидатів — це 0,083% претендентів. Для порівняння, у Гарвардський університет вступають 3,5% охочих абітурієнтів.

Щоб стати астронавтом NASA також треба скласти фізичний іспит астронавта.

NASA встановлює досить високу планку для освіти: ступінь магістра в галузі природничих наук, технологій, інженерії чи математики, а також принаймні три роки відповідного професійного досвіду.

Агентство намагається бути відкритим, тому не встановлює вікових обмежень або вимог щодо рівня зору.

Ми хочемо, щоб група кандидатів у космонавти, яких ми обираємо, відображала націю, яку вони представляють, — стверджує Ейпріл Джордан. Поширити

Багатьох претендентів приваблює потенційна можливість стати першими астронавтами, які побували на Марсі. Цю місію NASA прагне здійснити у 2030-х роках.

Але, за словами Віктора Гловера, ветерана загону астронавтів, який планує летіти до Місяця у 2025 році, претендентам також не слід забувати про жертви, на які їм доведеться піти на цьому шляху.

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