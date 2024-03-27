Пошук позаземного життя. NASA тестує унікального робота-змія — відео

NASA почало тестування робота-змія, який шукатиме позаземне життя на супутнику Сатурна Енцеладі.

Робот-змій шукатиме життя на Енцеладі

Дослідники Лабораторії реактивного руху NASA почали випробування робота-змія. Наразі тестування проводять на ділянках, які імітують ландшафт супутника.

Про це повідомляє TechCrunch.

Робот Exobiology Extant Life Surveyor (EELS) має довжину 4,4 м та важить 100 кг. Він оснащений системами планування з урахуванням ризиків, ситуаційної обізнаності й здатен рухатися автономно без контролю з боку людини.

Він розроблений так, щоб пристосуватися до пересування місцевістю, схожою на океанський світ, псевдозрідженим середовищем, закритим лабіринтовим середовищем і рідинами.

Дослідники також планують використати робота-змію для дослідження об’єктів під поверхнею супутника. Йдеться про водні об’єкти, вивчення яких має дати відповідь на питання щодо існування життя на Енцеладі.

Для реалізації проєкту Лабораторія реактивного руху NASA об'єднала зусилля з Університетом штату Аризона, Каліфорнійським університетом у Сан-Дієго та Університетом Карнегі-Меллона, останній з яких має багаторічний досвід у розробці роботів-змій. Поширити

HEBI Robotics, дочірня компанія CMU, розробила модулі, які використовуються в цій початковій версії робота.

Супутник Сатурна Енцелад

Енцелад — геологічно найактивніший супутник Сатурна. На ньому можуть бути водяні вулкани (гейзери), які оновлюють іній на поверхні та слугують джерелом речовини для розрідженого пилового кільця вздовж орбіти супутника. Проте енергетичне джерело цієї вулканічної та геологічної активності невідоме.

NASA вперше за 4 роки набирає астронавтів

Заявку на участь можна подати до 2 квітня, однак зробити це можуть лише громадяни США.

Однак шанси потрапити на навчання у NASA — невеликі.

Зазвичай це дуже популярна програма. І коли я кажу "популярна", то ще дуже применшую, — каже Ейпріл Джордан, менеджерка NASA з відбору астронавтів.

Востаннє NASA оголошувало конкурс на набір групи астронавтів ще у 2020 році. Тоді заявки на нього подали понад 12 тисяч осіб. На їхній розгляд агентству знадобилося півтора року.

Зрештою, NASA вибрало лише 10 кандидатів — це 0,083% претендентів. Для порівняння, у Гарвардський університет вступають 3,5% охочих абітурієнтів. Поширити

Щоб стати астронавтом NASA також треба скласти фізичний іспит астронавта.