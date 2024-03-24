NASA оголосило конкурсний набір нової групи астронавтів

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA). Ця програма користується надзвичайною популярністю серед американців.

NASA вперше за 4 роки набирає астронавтів

Заявку на участь можна подати до 2 квітня, однак зробити це можуть лише громадяни США.

Про це пише The New York Times.

Однак шанси потрапити на навчання у NASA — невеликі.

Зазвичай це дуже популярна програма. І коли я кажу "популярна", то ще дуже применшую, — каже Ейпріл Джордан, менеджерка NASA з відбору астронавтів. Поширити

Востаннє NASA оголошувало конкурс на набір групи астронавтів ще у 2020 році. Тоді заявки на нього подали понад 12 тисяч осіб. На їхній розгляд агентству знадобилося півтора року.

Зрештою, NASA вибрало лише 10 кандидатів — це 0,083% претендентів. Для порівняння, у Гарвардський університет вступають 3,5% охочих абітурієнтів.

Щоб стати астронавтом NASA також треба скласти фізичний іспит астронавта.

NASA встановлює досить високу планку для освіти: ступінь магістра в галузі природничих наук, технологій, інженерії чи математики, а також принаймні три роки відповідного професійного досвіду. Поширити

Агентство намагається бути відкритим, тому не встановлює вікових обмежень або вимог щодо рівня зору.

Ми хочемо, щоб група кандидатів у космонавти, яких ми обираємо, відображала націю, яку вони представляють, — стверджує Ейпріл Джордан.

Багатьох претендентів приваблює потенційна можливість стати першими астронавтами, які побували на Марсі. Цю місію NASA прагне здійснити у 2030-х роках.

Але, за словами Віктора Гловера, ветерана загону астронавтів, який планує летіти до Місяця у 2025 році, претендентам також не слід забувати про жертви, на які їм доведеться піти на цьому шляху.

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НАСА відправить послання інопланетянам

Пам'ятна дошка, яку планується доставити на борт автоматичної станції Europa Clipper, знаменує собою важливу віху в постійних дослідженнях NASA зовнішніх кордонів нашої Сонячної системи.

Основна мета місії Europa Clipper — дослідити потенціал життя у величезному підлідному океані Європи, який, за оцінками, містить удвічі більше води, ніж океани Землі.

Виготовлена з танталу, розміром 18×28 см, табличка слугує захисною кришкою для відсіку з науковим обладнанням. Попри інтенсивну радіаційну обстановку, що оточує Європу, табличка слугує символічним жестом незгасаючої допитливості людства та духу дослідження.