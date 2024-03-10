Послання до позаземних цивілізацій. NASA відправить у космос апарат Europa Clipper

NASA розкрило деталі спеціального послання, призначеного для позаземного розуму, яке має вирушити до системи Юпітера на космічному апараті Europa Clipper. Апарат планують запустити вже цього року.

НАСА відправить послання інопланетянам

Пам'ятна дошка, яку планується доставити на борт автоматичної станції Europa Clipper, знаменує собою важливу віху в постійних дослідженнях NASA зовнішніх кордонів нашої Сонячної системи.

Основна мета місії Europa Clipper — дослідити потенціал життя у величезному підлідному океані Європи, який, за оцінками, містить удвічі більше води, ніж океани Землі.

Виготовлена з танталу, розміром 18×28 см, табличка слугує захисною кришкою для відсіку з науковим обладнанням. Попри інтенсивну радіаційну обстановку, що оточує Європу, табличка слугує символічним жестом незгасаючої допитливості людства та духу дослідження.

Меморіальна дошка з написаним від руки віршем американської поетеси Ади Лімон та абстрактним зображенням піонерського рівняння Френка Дрейка для підрахунку кількості позаземних цивілізацій поєднує в собі як мистецьке вираження, так і наукове дослідження.

Крім того, на лицьовій стороні викарбувано портрет видатного вченого Рона Грілі, що виділяє історичне значення місії в галузі дослідження планет, а також витончені гравіювання зображують частоти, які використовувалися для пошуку сигналів інопланетян, та імена понад 2,6 мільйона людей, які зробили свій внесок у цю справу.

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На зворотній стороні представлено 103 зображення слова "вода" різними мовами, що символізує колективне розуміння людством цієї найважливішої стихії. Поширити

Старт місії Europa Clipper

Запланований до запуску в жовтні 2024 року, Europa Clipper здійснить 49 прольотів повз Європу після прибуття в 2030 році.

Доля пам'ятної дошки залишається невизначеною, вона навряд чи досягне поверхні супутника, оскільки попередні місії вирішили спалювати космічні апарати після входу в атмосферу Юпітера, щоб запобігти потенційному забрудненню.

Місія Europa Clipper є визначною подією в постійному прагненні розкрити таємниці наших космічних сусідів, що свідчить про непохитну прихильність людства до досліджень і відкриттів.