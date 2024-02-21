Автори дослідження, опублікованого у виданні The Astrophysical Journal Letters, представили аналіз нових даних, отриманих космічним апаратом NASA "Нові горизонти", який зараз вивчає пояс Койпера. Було виявлено несподівано велику кількість пилу там, де його має бути дуже мало. Це говорить про те, що пояс Койпера, що складається з крижаних об'єктів, насправді простягається набагато далі, ніж вважали вчені.

Апарат NASA виявив сюрприз на краю Сонячної системи

Згідно з нинішніми уявленнями про пояс Койпера, який розташований на околицях Сонячної системи, він починається за орбітою Нептуна, тобто на відстані 30 астрономічних одиниць і закінчується приблизно за 55 астрономічних одиниць від Сонця. Одна астрономічна одиниця являє собою дистанцію, що розділяє нашу планету і Сонце.

Вважається, що в поясі Койпера розташована велика кількість кам'янистих крижаних об'єктів, зокрема карликових планет, хоча багато хто з них досі не виявлений. Річ у тім, що ці об'єкти занадто маленькі і погано відбивають сонячне світло. Але цей регіон Сонячної системи наповнений міжпланетним пилом, який може дати уявлення про те, що насправді там відбувається.

Що стосується космічного апарату "Нові горизонти", то він став першим, який вивчив Плутон 9 років тому, і апаратом, який зробив перші фотографії з близької відстані цієї карликової планети. Плутон також розташований у поясі Койпера на відстані 39 астрономічних одиниць від Сонця. У 2019 році "Нові горизонти" виявив незвичайний об'єкт на відстані 44 астрономічні одиниці, який отримав назву Аррокот.

Відтоді зонд NASA вивчав пояс Койпера на відстані від 45 до 55 астрономічних одиниць від Сонця. І виявилося, що там знаходиться набагато більше міжпланетного пилу, ніж очікували побачити вчені.

Автори дослідження вважають, що цей пил виник внаслідок зіткнень великих крижаних об'єктів. Тобто таких об'єктів має бути там багато, щоб їхні взаємні зіткнення призвели до появи великої кількості пилу там, де його мало б бути дуже мало.

Вчені вважають, що насправді пояс Койпера простягається набагато далі, ніж 55 астрономічних одиниць, можливо, на відстань у 80 астрономічних одиниць, де простір також наповнений великою кількістю крижаних об'єктів, які ще належить виявити.

Зараз космічний апарат "Нові горизонти" перебуває на відстані 58 астрономічних одиниць від Сонця, тобто в 58 разів далі, ніж Земля від нашої зірки. Вчені вважають, що зонд NASA зможе досягти відстані в 100 астрономічних одиниць, а можливо навіть долетить до краю Сонячної системи — 120 астрономічних одиниць.

У результаті майбутніх спостережень космічний апарат зможе вперше виявити нові крижані об'єкти на околицях Сонячної системи. А найголовніше, майбутні дані про щільне скупчення пилу можуть показати, як далеко насправді простягається пояс Койпера.