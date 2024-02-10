У NASA показали місце останнього приземлення та відтепер постійного перебування гелікоптера Ingenuity.
Що відомо про останнє місце приземлення Ingenuity
Зазначається, що місце, де гелікоптер завершив свій останній політ має назву Валінор-Хіллз відповідно до вигаданого місця з романів фантаста Дж. Р. Р. Толкіна "Володар перснів".
Ingenuity здійснив 72 польоти з моменту посадки на поверхню Марса з марсоходом Perseverance 18 лютого 2021 року.
Що відомо про місію Ingenuity на Марсі
Маленький літальний апарат Ingenuity здійснив уже понад 70 польотів на Червоній планеті, але 69-й виліт над поверхнею Марса став рекордним.
Коли в лютому 2021 року на Марсі приземлився гелікоптер Ingenuity разом із марсоходом Perseverance, то вчені не були впевнені в тому, що цей апарат зможе успішно впоратися з поставленим завданням.
А саме з демонстрацією можливості польоту літального апарату в розрідженій атмосфері Марса.
Але вже минуло майже 3 роки з моменту першого польоту Ingenuity, він зміг піднятися вже 70 разів у повітря, а під час 69-го польоту наприкінці грудня, літальний апарат встановив новий рекорд дальності польоту.
Науковці з NASA кажуть, що гелікоптер Ingenuity, який мав здійснити лише 5 польотів на Марсі, вже давно перевершив усі очікування. А під час 69-го польоту він встановив черговий рекорд на Марсі.
Літальний апарат вагою всього 1,8 кг зміг пролетіти дистанцію довжиною майже 706 метрів.
До цього найдальшою дистанцією, яку долав вертоліт, була відстань у 704 метри. Минулий рекорд було встановлено у квітні 2022 року.
Також Ingenuity встановив ще один рекорд.
Під час цього польоту він набрав найбільшу швидкість за весь час своїх вильотів на Марсі — 36 км/год.
Навесні 2021 року Ingenuity довів, що польоти в розрідженій атмосфері Марса можливі, але вчені з NASA вирішили продовжити експлуатацію вертольота. Відтоді літальний апарат виконує місію, яка спочатку не була запланована.
Ingenuity є розвідником, який допомагає в навігації марсохода Perseverance під час його переміщення по кратеру Єзеро. У цьому кратері мільярди років тому знаходилося озеро з рідкої води, а також дельта річки.
Марсохід Perseverance за допомогою Ingenuity шукає ознаки життя на Марсі та збирає зразки місцевої породи, які мають бути доставлені на Землю на початку 2030-х років.
Будучи першим літальним апаратом на Марсі, Ingenuity є технологічним першопрохідцем.
Його наступники будуть створені на основі даних, отриманих вченими під час польотів вертольота.
Наприклад, під час місії з доставки зразків з Марса на Землю будуть задіяні нові потужніші вертольоти, здатні нести кілька кілограмів вантажу.
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