Що відомо про останнє місце приземлення Ingenuity

Зазначається, що місце, де гелікоптер завершив свій останній політ має назву Валінор-Хіллз відповідно до вигаданого місця з романів фантаста Дж. Р. Р. Толкіна "Володар перснів".

Ingenuity здійснив 72 польоти з моменту посадки на поверхню Марса з марсоходом Perseverance 18 лютого 2021 року.

Марсіанський гелікоптер Ingenuity завершив свою місію

Що відомо про місію Ingenuity на Марсі

Маленький літальний апарат Ingenuity здійснив уже понад 70 польотів на Червоній планеті, але 69-й виліт над поверхнею Марса став рекордним.

Коли в лютому 2021 року на Марсі приземлився гелікоптер Ingenuity разом із марсоходом Perseverance, то вчені не були впевнені в тому, що цей апарат зможе успішно впоратися з поставленим завданням.

А саме з демонстрацією можливості польоту літального апарату в розрідженій атмосфері Марса.

Але вже минуло майже 3 роки з моменту першого польоту Ingenuity, він зміг піднятися вже 70 разів у повітря, а під час 69-го польоту наприкінці грудня, літальний апарат встановив новий рекорд дальності польоту.

Науковці з NASA кажуть, що гелікоптер Ingenuity, який мав здійснити лише 5 польотів на Марсі, вже давно перевершив усі очікування. А під час 69-го польоту він встановив черговий рекорд на Марсі.

Літальний апарат вагою всього 1,8 кг зміг пролетіти дистанцію довжиною майже 706 метрів.

До цього найдальшою дистанцією, яку долав вертоліт, була відстань у 704 метри. Минулий рекорд було встановлено у квітні 2022 року.

Також Ingenuity встановив ще один рекорд.

Під час цього польоту він набрав найбільшу швидкість за весь час своїх вильотів на Марсі — 36 км/год.

Навесні 2021 року Ingenuity довів, що польоти в розрідженій атмосфері Марса можливі, але вчені з NASA вирішили продовжити експлуатацію вертольота. Відтоді літальний апарат виконує місію, яка спочатку не була запланована.

Ingenuity є розвідником, який допомагає в навігації марсохода Perseverance під час його переміщення по кратеру Єзеро. У цьому кратері мільярди років тому знаходилося озеро з рідкої води, а також дельта річки.

Марсохід Perseverance за допомогою Ingenuity шукає ознаки життя на Марсі та збирає зразки місцевої породи, які мають бути доставлені на Землю на початку 2030-х років.

Будучи першим літальним апаратом на Марсі, Ingenuity є технологічним першопрохідцем.

Його наступники будуть створені на основі даних, отриманих вченими під час польотів вертольота.

Наприклад, під час місії з доставки зразків з Марса на Землю будуть задіяні нові потужніші вертольоти, здатні нести кілька кілограмів вантажу.