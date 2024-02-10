Что известно о последнем месте приземления Ingenuity

Отмечается, что место, где вертолет завершил свой последний полет называется Валинор-Хиллз в соответствии с вымышленным местом из романов фантаста Дж. Р. Р. Толкина "Властелин колец".

Ingenuity совершил 72 полета с момента посадки на поверхность Марса с марсоходом Perseverance 18 февраля 2021 года.

Марсианский вертолет Ingenuity завершил свою миссию

Что известно о миссии Ingenuity на Марсе

Маленький летательный аппарат Ingenuity совершил уже более 70 полетов на Красной планете, но 69-й вылет над поверхностью Марса стал рекордным.

Когда в феврале 2021 года на Марсе приземлился вертолет Ingenuity вместе с марсоходом Perseverance, то ученые не были уверены в том, что этот аппарат сможет успешно справиться с поставленной задачей.

А именно с демонстрацией возможности полета летательного аппарата в разреженной атмосфере Марса.

Но прошло почти 3 года с момента первого полета Ingenuity, он смог подняться уже 70 раз в воздух, а во время 69-го полета в конце декабря, летательный аппарат установил новый рекорд дальности полета.

Ученые из NASA говорят, что вертолет Ingenuity, который должен был совершить всего 5 полетов на Марсе, уже давно превзошел все ожидания. А в ходе 69-го полета он установил очередной рекорд на Марсе.

Летательный аппарат весом всего 1,8 кг смог пролететь дистанцию протяженностью почти 706 метров.

До этого самой дальней дистанцией, преодолеваемой вертолетом, было расстояние в 704 метра. Прошлый рекорд был установлен в апреле 2022 года.

Также Ingenuity установил еще один рекорд.

Во время этого полета он набрал наибольшую скорость за все время своих вылетов на Марсе – 36 км/ч.

Весной 2021 года Ingenuity доказал, что полеты в разреженной атмосфере Марса возможны, но ученые из NASA решили продолжить эксплуатацию вертолета. С того времени летательный аппарат выполняет миссию, которая изначально не была запланирована.

Ingenuity является разведчиком, помогающим в навигации марсохода Perseverance во время его перемещения по кратеру Езеро. В этом кратере миллиарды лет назад находилось озеро из редкой воды, а также дельта реки.

Марсоход Perseverance с помощью Ingenuity ищет признаки жизни на Марсе и собирает образцы местной породы, которые должны быть доставлены на Землю в начале 2030-х годов.

Будучи первым летательным аппаратом на Марсе, Ingenuity является технологичным первопроходцем.

Его преемники будут созданы на основе данных, полученных учёными во время полетов вертолета.

К примеру, во время миссии по доставке образцов с Марса на Землю будут задействованы новые мощные вертолеты, способные нести несколько килограммов груза.