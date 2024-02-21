Авторы исследования, опубликованного в издании The Astrophysical Journal Letters, представили анализ новых данных, полученных космическим аппаратом NASA "Новые горизонты", который сейчас изучает пояс Койпера. Было обнаружено неожиданно большое количество пыли там, где ее должно быть очень мало. Это говорит о том, что пояс Койпера, состоящий из ледяных объектов, действительно простирается гораздо дальше, чем считали ученые.

Аппарат NASA обнаружил сюрприз на краю Солнечной системы

Согласно нынешним представлениям о поясе Койпера, который расположен в окрестностях Солнечной системы, он начинается за орбитой Нептуна, то есть на расстоянии 30 астрономических единиц и заканчивается примерно в 55 астрономических единицах от Солнца. Одна астрономическая единица представляет собой дистанцию, разделяющую нашу планету и Солнце.

Считается, что в поясе Койпера расположено большое количество каменистых ледяных объектов, в частности карликовых планет, хотя многие из них до сих пор не обнаружены. Дело в том, что эти объекты слишком маленькие и плохо отражают солнечный свет. Но этот регион Солнечной системы наполнен межпланетной пылью, которая может дать представление о том, что там происходит.

Что касается космического аппарата "Новые горизонты", то он стал первым, изучившим Плутон 9 лет назад, и аппаратом, сделавшим первые фотографии с близкого расстояния этой карликовой планеты. Плутон также расположен в поясе Койпера в 39 астрономических единицах от Солнца. В 2019 году "Новые горизонты" обнаружил необычный объект на расстоянии 44 астрономических единиц, получивших название Аррокот.

С того времени зонд NASA изучал пояс Койпера на расстоянии от 45 до 55 астрономических единиц от Солнца. И оказалось, что там находится гораздо больше межпланетной пыли, чем ожидали увидеть учёные.

Авторы исследования считают, что эта пыль возникла в результате столкновений крупных ледяных объектов. То есть таких объектов должно быть там много, чтобы их взаимные столкновения привели к появлению большого количества пыли там, где его должно быть очень мало.

Ученые считают, что на самом деле пояс Койпера простирается гораздо дальше, чем 55 астрономических единиц, возможно, на расстояние в 80 астрономических единиц, где пространство также наполнено большим количеством ледяных объектов, которые еще предстоит обнаружить.

Сейчас космический аппарат "Новые горизонты" находится в 58 астрономических единицах от Солнца, то есть в 58 раз дальше, чем Земля от нашей звезды. Ученые считают, что зонд NASA сможет достичь расстояния в 100 астрономических единиц, а возможно, даже долетит до края Солнечной системы — 120 астрономических единиц.

В результате будущих наблюдений космический аппарат сможет впервые обнаружить новые ледяные объекты в окрестностях Солнечной системы. А самое главное, будущие данные о плотном скоплении пыли могут показать, как далеко на самом деле простирается пояс Койпера.