NASA развернул огромный солнечный парус — видео

NASA развернул огромный солнечный парус

Инженеры NASA и компании Redwire Space, разработавшей технологическую новинку, развернули в одном из комплексов компании один из четырех сегментов огромного солнечного паруса. Общая площадь этого паруса в полностью развернутом виде составит 1652 кв.м, а развернутый сегмент площадью 400 кв.м. Парус изготовлен из полимерного материала с покрытием из алюминия толщиной 2,5 микрона, что меньше ширины человеческого волоса.

Это испытание стало важным шагом на пути использования этой технологии для перемещения космических аппаратов в глубокий космос. Ученые из NASA заявили, что новый солнечный парус уже практически готов к использованию в разных миссиях в космосе.

Для создания движения солнечный парус будет использовать излучение Солнца. Фотоны, то есть частицы света, когда отражаются от солнечного паруса, передают ему часть своего импульса. При наличии достаточного количества фотонов большое количество энергии со временем может быть передано солнечному парусу. Солнечный парус может продолжать поглощать этот импульс, переданный отраженными фотонами, для ускорения, пока от него отражается свет. То есть космический аппарат с солнечным парусом может набрать очень большую скорость во время движения, которая будет гораздо больше, чем могут создать химические двигатели.

Главное преимущество солнечных парусов состоит в том, что им не нужно топливо для движения и они очень легкие. Таким образом, это делает любую миссию в космос дешевле. Разработка солнечных парусов началась в начале 21 века и первый аппарат с солнечным парусом совершил свой полет в космосе еще в 2010 году. Это была японская миссия IKAROS. С тех пор технологии солнечных парусов усовершенствовались.

По словам ученых из NASA, с помощью солнечных парусов миссии в глубокий космос станут менее затратными и позволят изучить не только всю Солнечную систему, но и достичь других звезд.

Ученые считают, что для того чтобы аппараты с солнечным парусом могли набрать еще большей скорости, нужно разместить в космосе большие лазеры, которые и будут ускорять своими лучами аппараты.

Новый солнечный парус еще находится на стадии разработки, но это уже финальный этап этого процесса, и он уже будет готов в ближайшем будущем выполнять миссии в космосе.