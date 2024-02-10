Для будущей программы Артемида NASA создало проект Fission Surface Power Project, идея которого заключается в разработке концепции небольшого ядерного реактора для производства электроэнергии на Луне.

NASA разместит на Луне ядерный реактор

NASA заключило 12-месячные контракты с тремя американскими компаниями: Lockheed Martin, Westinghouse и IX. Каждый партнер должен был предложить проект реактора и систем для преобразования энергии, отвода тепла, а также управления и распределения электроэнергии.

Конечная цель - создание системы, которая могла бы поддерживать месячные базы в течение десятилетия. Проекты также служили бы основой для планирования и создания подобных систем на Марсе.

Демонстрация ядерного источника энергии на Луне необходима для того, чтобы показать, что это безопасный, чистый и надежный вариант, отметила Труди Кортес, директор программы демонстрационных технологических миссий Управления космических технологических миссий NASA. - Лунная ночь сложна с технической точки зрения, поэтому наличие такого источника энергии, как этот ядерный реактор, работающий независимо от Солнца, является благоприятным вариантом для долгосрочных исследований и научных усилий на Луне, - говорится в сообщении. Поделиться

Ученые отметили, что преимущество ядерных реакторов состоит в том, что они могут работать независимо от того, есть солнечный свет или нет. Это большой плюс для энергетических нужд в течение 14-дневной лунной ночи. Сочетание солнечных и ядерных установок, возможно, обеспечит потребности в электроэнергии жилых помещений и научных лабораторий.

Согласно запросу на дальнейшую работу над проектами, NASA хотело видеть планы реакторов, которые смогут работать минимум десятилетия без вмешательства человека. Это уменьшает любые угрозы случайного радиационного облучения и позволяет исследователям Луны сосредоточиться на своих первоочередных научных и исследовательских задачах.

Технические характеристики реактора предполагают, что он будет весить менее шести метрических тонн и будет производить 40 киловатт энергии.

Работа над вторым этапом проекта начнется в 2025 году. Агентство ожидает поставки системы для использования на Луне в начале 2030-х годов. В отдаленном будущем после того, как системы пройдут "крещение огнем" на Луне, NASA, вероятно, спроектирует реактор ядерного расщепления специально для использования на Марсе.