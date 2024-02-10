Для майбутньої програми Артеміда NASA створило проєкт Fission Surface Power Project, ідея якого полягає в розробці концепції невеликого ядерного реактора для виробництва електроенергії на поверхні Місяця
NASA розмістить на Місяці ядерний реактор
NASA заключило 12-місячні контракти з трьома американськими компаніями: Lockheed Martin, Westinghouse та IX. Кожен партнер мав запропонувати проєкт реактора і систем для перетворення енергії, відведення тепла, а також управління і розподілу електроенергії.
Кінцевою метою було створення системи, яка могла б підтримувати місячні бази протягом десятиліття. Проєкти також слугували б основою для планування і створення подібних систем на Марсі.
Науковці зазначили, що перевага ядерних реакторів полягає в тому, що вони можуть працювати незалежно від того, є сонячне світло чи ні. Це великий плюс для енергетичних потреб протягом 14-денної місячної ночі. Поєднання сонячних і ядерних установок, ймовірно, забезпечить потреби в електроенергії житлових приміщень і наукових лабораторій.
Згідно із запитом на подальшу роботу над проєктами, NASA хотіло бачити плани реакторів, які зможуть працювати щонайменше десятиліття без втручання людини. Це зменшує будь-які загрози від випадкового радіаційного опромінення і дозволяє дослідникам Місяця зосередитися на своїх першочергових наукових і дослідницьких завданнях.
Технічні характеристики реактора передбачають, що він буде важити менш як шість метричних тонн і вироблятиме 40 кіловатів енергії.
Робота над другим етапом проєкту розпочнеться у 2025 році. Агентство очікує поставку системи для використання на Місяці на початку 2030-х років. У віддаленому майбутньому, після того, як системи пройдуть "хрещення вогнем" на Місяці, NASA, ймовірно, спроєктує реактор ядерного розщеплення спеціально для використання на Марсі.
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