У майбутньому здійснити точну посадку на вкриту кратерами поверхню Місяця стане не так і складно завдяки мережі відбивачів або ретрорефлекторів під назвою Lunar Retroreflector Array (LRA). Це обладнання буде доставлено на Місяць на посадкових модулях. З його допомогою апарати на орбіті навколо Місяця зможуть отримати необхідні навігаційні дані.

У NASA придумали спосіб значно полегшити посадку на Місяць

Пристрої LRA, створені вченими з NASA, являють собою маленький куполоподібний об'єкт, на якому розміщені світловідбивачі або ретрорефлектори. За допомогою посадкових модулів пристрої мають бути доставлені на поверхню Місяця і розміщені там. LRA може відбивати лазерне світло від орбітальних апаратів або апаратів, що йдуть на посадку, діючи як постійний маркер місця розташування на Місяці.

Згідно із заявою NASA, ретрофлектори, на відміну від простих плоских дзеркал, відбивають випромінювання під широким діапазоном кутів назад до його джерела з мінімальним розсіюванням і яскравішим відображенням.

LRA корисна як точні орієнтири для навігації протягом місячного дня і ночі. У такий спосіб ці пристрої допоможуть здійснювати більш точну і безпечну посадку посадковим модулям, що прибувають на Місяць. LRA буде особливо корисна на південному полюсі Місяця або поблизу цього регіону, де навігація за зображеннями ускладнена через умови освітлення.

Але доставити на Місяць ці пристрої виявилося непросто. Наприклад, пристрої LRA знаходяться на посадковому модулі Peregrine від американської компанії Astrobotic, у якого сталася аварія в космосі, і він не зможе приземлитися на Місяці.

Але вчені з NASA сподіваються, що японський посадковий модуль SLIM успішно приземлиться на Місяці орієнтовно 20 січня. На його борту знаходяться пристрої LRA.

Також пристрої LRA мають доставити на Місяць пізніше цього року посадковий модуль Nova-C від американської компанії Intuitive Machines і модуль Griffin від Astrobotic. Остання місія особливо важлива для NASA, адже на борту посадкового модуля на Місяць полетить місяцехід VIPER. Цей апарат проведе на Місяці 100 днів і займатиметься пошуком води.