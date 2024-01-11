NASA відкладає історичні польоти людей на Місяць

За словами чотирьох людей, знайомих із планами агентства, таке рішення ухвалили через технічні перешкоди з різними космічними кораблями, які воно має намір використовувати, щоб туди дістатися.

Очікується, що космічне агентство США оголосить про свої плани 9 січня, після декількох місяців відстеження прогресу з підрядниками і розгляду змін у програмі "Артеміда" (Artemis) — багатомільярдній програмі, яка містить повернення перших астронавтів на Місяць від часу останньої місії "Аполлон" 1972 року.

Очікується, що другу місію NASA "Артеміда" буде перенесено за межі запланованої мети на кінець 2024 року після того, як під час вібраційних випробувань було виявлено проблеми з батареями капсули екіпажу "Оріон", побудованою Lockheed Martin (LMT.N), повідомили два джерела. Батареї потрібно буде замінити.

Це був би перший політ із людьми на борту після запуску капсули без екіпажу на вершині системи космічного запуску NASA під час першого випробування 2022 року.

"Артеміда-3", яка має стати першою місією з висадки людей на Місяць наприкінці 2025 року з використанням системи посадки зорельоту від підрядника НАСА SpaceX, також буде відкладено. За словами всіх чотирьох людей, SpaceX мільярдера Ілона Маска потрібно більше часу, ніж очікувалося, щоб досягти певних етапів розвитку.

NASA відмовилася від коментарів. Lockheed та SpaceX не одразу відповіли на запити про коментарі.

Ракета Vulcan Centaur летить на Місяць

Після кількох тижнів затримок United Launch Alliance запустив ракету Vulcan Centaur з космодрому на мисі Канаверал у Флориді о 2:18 за місцевим часом (о 9:18 за київським часом) 8 січня у рамках місії Cert-1. Ракета також несе посадковий модуль приватної місії Peregrine, створеної американською компанією Astrobotic.

Peregrine виконає шість експериментів для NASA у якості першого польоту програми агентства Commercial Lunar Payload Services. Місія спробує здійснити першу висадку США на Місяць з часів місії Apollo-17 у 1972 році. В разі успіху Peregrine стане першою приватною місією, яка безпечно висадилась на Місяць.

Peregrine також перевозить на Місяць низку корисних навантажень, зокрема пакунок для служби доставки DHL, цифрову художню галерею, зразки ДНК людини та кремованих останків для космічних поховальних компаній Celestis та Elysium.