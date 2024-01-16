В будущем совершить точную посадку на покрытую кратерами поверхность Луны станет не так сложно благодаря сети отражателей или ретрорефлекторов под названием Lunar Retroreflector Array (LRA). Это оборудование будет доставлено на Луну на посадочных модулях. С его помощью аппараты на орбите вокруг Луны сумеют получить нужные навигационные данные.

В NASA придумали способ значительно облегчить посадку на Луну

Устройства LRA, созданные учеными из NASA, представляют собой маленький куполообразный объект, на котором размещены световозвращатели или ретрорефлекторы. Посредством посадочных модулей устройства должны быть доставлены на поверхность Луны и размещены там. LRA может отражать лазерный свет от орбитальных аппаратов или аппаратов, идущих на посадку, действуя как постоянный маркер местоположения на Луне.

Согласно заявлению NASA, ретрофлекторы, в отличие от простых плоских зеркал, отражают излучение под широким диапазоном углов назад к его источнику с минимальным рассеянием и более ярким отражением.

LRA полезна как точные ориентиры для навигации в течение лунного дня и ночи. Таким образом, эти устройства помогут совершать более точную и безопасную посадку посадочным модулям, прибывающим на Луну. LRA будет особенно полезна на южном полюсе Луны или вблизи этого региона, где навигация по изображениям затруднена из-за условий освещения.

Но доставить на Луну эти устройства оказалось непросто. К примеру, устройства LRA находятся на посадочном модуле Peregrine от американской компании Astrobotic, у которого произошла авария в космосе, и он не сможет приземлиться на Луне.

Но учёные из NASA надеются, что японский посадочный модуль SLIM успешно приземлится на Луне ориентировочно 20 января. На его борту находятся устройства LRA.

Также устройства LRA должны доставить на Луну позже в этом году посадочный модуль Nova-C от американской компании Intuitive Machines и Griffin от Astrobotic. Последняя миссия особенно важна для NASA, ведь на борту посадочного модуля на Луну улетит луноход VIPER. Этот аппарат проведет на Луне 100 дней и будет заниматься поиском воды.