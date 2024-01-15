NASA зафиксировало неизвестный сигнал из-за пределов нашей галактики
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

NASA зафиксировало неизвестный сигнал из-за пределов нашей галактики

Космос
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Источник:  Science Alert

Астрономы NASA обнаружили неожиданный «сигнал», поступающий из-за пределов нашей галактики, который они не могут объяснить.

Откуда происходит таинственный сигнал

Астрономы проанализировали данные наблюдения, которые в течение 13 лет получали с массивного телескопа Fermi Space Telescope.

Это была «неожиданная и пока невыясненная особенность вне нашей галактики», — написал Фрэнсис Редди из Центра космических полетов имени Годдарда NASA.

Мощный телескоп может обнаруживать гамма-лучи — огромные вспышки света, в тысячи до сотен миллиардов раз превосходящие наши глаза.

Они часто возникают при взрыве звезд или ядерном взрыве. Ученые наткнулись на другой сигнал в другой части космоса, а не там, где искали раньше.

Это совершенно случайное открытие. Мы нашли гораздо более сильный сигнал и в другой части неба, чем та, которую мы искали, — сказал Александр Кашлинский, космолог из Университета Мэриленда.

Ученые искали одно из старейших свойств гамма-излучения для создания первых атомов — космический микроволновой фон.

Они нашли дипольную структуру гамма-излучения, где один конец сигнала более горячий и имеет одни из наиболее энергичных космических частиц, которые они когда-либо обнаруживали.

Небо в гамма-лучах с пурпурными кругами, иллюстрирующими неопределенность направления, откуда поступает больше гамма-лучей высокой энергии (Центр космических полетов имени Годдарда NASA)

Ученые считают, что это открытие может быть связано с космическим гамма-излучением, наблюдаемым обсерваторией Пьера Оже в Аргентине в 2017 году.

Астрономы считают, что эти два явления могут происходить из одного неидентифицированного источника, учитывая их схожую структуру.

Они надеются найти таинственный источник или разработать альтернативные пояснения обеих особенностей.

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