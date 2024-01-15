NASA зафіксувало невідомий сигнал з-поза меж нашої галактики

Астрономи NASA виявили несподіваний «сигнал», що надходить з-за меж нашої галактики, і який вони не можуть пояснити.
Звідки походить таємничий сигнал
Астрономи проаналізували дані спостереження, які протягом 13 років отримували з потужного телескопа Fermi Space Telescope.
Потужний телескоп може виявляти гамма-промені — величезні спалахи світла, які в тисячі до сотень мільярдів разів перевершують наші очі.
Вони часто виникають під час вибуху зірок або ядерного вибуху. Вчені натрапили на інший сигнал в іншій частині космосу, а не там, де шукали раніше.
Науковці шукали одну з найстаріших властивостей гамма-випромінювання для створення перших атомів — космічний мікрохвильовий фон.
Натомість вони знайшли дипольну структуру гамма-випромінювання, де один кінець сигналу більш гарячий і має одні з найбільш енергійних космічних частинок, які вони коли-небудь виявляли.
Учені вважають, що це відкриття може бути пов’язане з космічним гамма-випромінюванням, яке спостерігала обсерваторія П’єра Оже в Аргентині в 2017 році.
Астрономи вважають, що ці два явища можуть походити з одного неідентифікованого джерела, враховуючи їх схожу структуру.
Вони сподіваються знайти таємниче джерело або розробити альтернативні пояснення обох особливостей.
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