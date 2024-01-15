NASA зафіксувало невідомий сигнал з-поза меж нашої галактики
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

NASA зафіксувало невідомий сигнал з-поза меж нашої галактики

Космос
Джерело:  Science Alert

Астрономи NASA виявили несподіваний «сигнал», що надходить з-за меж нашої галактики, і який вони не можуть пояснити.

Звідки походить таємничий сигнал

Астрономи проаналізували дані спостереження, які протягом 13 років отримували з потужного телескопа Fermi Space Telescope.

Це була «несподівана і поки що нез’ясована особливість за межами нашої галактики», — написав Френсіс Редді з Центру космічних польотів імені Годдарда NASA.

Потужний телескоп може виявляти гамма-промені — величезні спалахи світла, які в тисячі до сотень мільярдів разів перевершують наші очі.

Вони часто виникають під час вибуху зірок або ядерного вибуху. Вчені натрапили на інший сигнал в іншій частині космосу, а не там, де шукали раніше.

Це абсолютно випадкове відкриття. Ми знайшли набагато сильніший сигнал і в іншій частині неба, ніж та, яку ми шукали, — сказав Олександр Кашлінскі, космолог з Університету Меріленда.

Науковці шукали одну з найстаріших властивостей гамма-випромінювання для створення перших атомів — космічний мікрохвильовий фон.

Натомість вони знайшли дипольну структуру гамма-випромінювання, де один кінець сигналу більш гарячий і має одні з найбільш енергійних космічних частинок, які вони коли-небудь виявляли.

Небо в гамма-променях з пурпуровими колами, що ілюструють невизначеність напрямку, звідки надходить більше гамма-променів високої енергії (Центр космічних польотів імені Годдарда NASA)

Учені вважають, що це відкриття може бути пов’язане з космічним гамма-випромінюванням, яке спостерігала обсерваторія П’єра Оже в Аргентині в 2017 році.

Астрономи вважають, що ці два явища можуть походити з одного неідентифікованого джерела, враховуючи їх схожу структуру.

Вони сподіваються знайти таємниче джерело або розробити альтернативні пояснення обох особливостей.

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