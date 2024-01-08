NASA запустили український прапор на Місяць — відео

У компанії Spacebit кажуть, що запуск модуля з українським прапором та витисненою картою є знаком солідарності з народом, який став жертвою РФ. Раніше повідомлялося, що металеву пластину з синьо-жовтим стягом виготовили на одному із заводів "Укроборонпрому".

NASA запустили український прапор на Місяць

США запустили на Місяць ракету Vulcan Centaur з прапором України на борту. Вона вилетіла з космодрому у Флориді 8 січня о 2:18 за місцевим часом.

Зазначається, що ракета несе посадковий модуль Peregrine компанії Astrobotic. Він від’єднався приблизно через 50 хвилин після запуску ракети.

За попередніми підрахунками, він повинен досягти поверхні Місяця приблизно через 46 днів. Саме на його борту є металева пластина з українським прапором та важливим науковим вантажем. У разі, якщо модуль успішно досягне Місяця, це стане першою успішною комерційною місією поверхню супутника та великим стрибком для людства.

Зокрема, науковий вантаж дозволить дослідити Місяць та він стане більш доступним для вчених.

Компанія Spacebit написала, що запуск ракети з українським прапором є знаком солідарності з українським народом. Власне, металева версія прапора також містить тиснення із картою України.

Зазначається, металева пластина має покриття, які ніколи раніше не випробувалося на поверхні Місяця, а фарби здатні витримувати екстремальні температури.

Копію такої таблички раніше, ще перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну, подарували Володимиру Зеленському.

Ракета Vulcan Centaur летить на Місяць

Після кількох тижнів затримок United Launch Alliance запустив ракету Vulcan Centaur з космодрому на мисі Канаверал у Флориді о 2:18 за місцевим часом (о 9:18 за київським часом) 8 січня у рамках місії Cert-1. Ракета також несе посадковий модуль приватної місії Peregrine, створеної американською компанією Astrobotic.

Peregrine виконає шість експериментів для NASA у якості першого польоту програми агентства Commercial Lunar Payload Services. Місія спробує здійснити першу висадку США на Місяць з часів місії Apollo-17 у 1972 році. В разі успіху Peregrine стане першою приватною місією, яка безпечно висадилась на Місяць.

Peregrine також перевозить на Місяць низку корисних навантажень, зокрема пакунок для служби доставки DHL, цифрову художню галерею, зразки ДНК людини та кремованих останків для космічних поховальних компаній Celestis та Elysium.