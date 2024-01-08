NASA запустили украинский флаг на Луну — видео

В компании Spacebit говорят, что запуск модуля с украинским флагом и вытесненной картой – знак солидарности с народом, который стал жертвой РФ. Ранее сообщалось, что металлическую пластину с сине-желтым флагом изготовили на одном из заводов "Укроборонпрома".

NASA запустили украинский флаг на Луну

США запустили на Луну ракету Vulcan Centaur с флагом Украины на борту. Она вылетела из космодрома во Флориде 8 января в 2:18 по местному времени.

Отмечается, что ракета несет посадочный модуль Peregrine компании Astrobotic. Он отсоединился приблизительно через 50 минут после запуска ракеты.

По предварительным подсчетам, он должен достичь поверхности Луны примерно через 46 дней. Именно на его борту есть металлическая пластина с украинским флагом и важным научным грузом. Если модуль успешно достигнет Луны, это станет первой успешной коммерческой миссией поверхность спутника и большим скачком для человечества.

В частности, научный груз позволит исследовать Луну и она станет более доступной для ученых.

Компания Spacebit написала, что запуск ракеты с украинским флагом – знак солидарности с украинским народом. Собственно, металлическая версия флага содержит тиснение с картой Украины.

Отмечается, металлическая пластина имеет покрытие, никогда ранее не испытавшееся на поверхности Луны, а краски способны выдерживать экстремальные температуры.

Копию такой таблички раньше, еще перед полномасштабным вторжением России в Украину, подарили Владимиру Зеленскому.

Ракета Vulcan Centaur летит на Луну

После нескольких недель задержек United Launch Alliance запустил ракету Vulcan Centaur с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 2:18 по местному времени (в 9:18 по киевскому времени) 8 января в рамках миссии Cert-1. Ракета также несет посадочный модуль приватной миссии Peregrine, созданной американской компанией Astrobotic.

Peregrine проведет шесть экспериментов для NASA в качестве первого полета программы агентства Commercial Lunar Payload Services. Миссия попытается осуществить первую высадку США на Луну со времен миссии Apollo-17 в 1972 году. В случае успеха Peregrine станет первой частной миссией, безопасно высадившейся на Луну.

Peregrine также перевозит на Луну целый ряд полезных нагрузок, в том числе пакет для службы доставки DHL, цифровую художественную галерею, образцы ДНК человека и кремированных останков для космических погребальных компаний Celestis и Elysium.