Маленький летательный аппарат Ingenuity совершил уже 70 полетов на Красной планете, но 69-й вылет над поверхностью Марса стал рекордным

Вертолет NASA установил новый рекорд дальности полета на Марсе

Когда в феврале 2021 года на Марсе приземлился вертолет Ingenuity вместе с марсоходом Perseverance, то ученые не были уверены в том, что этот аппарат сможет успешно справиться с поставленной задачей. А именно с демонстрацией возможности полета летательного аппарата в разреженной атмосфере Марса. Но прошло уже почти 3 года с момента первого полета Ingenuity, он смог подняться уже 70 раз в воздух, а во время 69-го полета в конце декабря, летательный аппарат установил новый рекорд дальности полета.

Ученые из NASA говорят, что вертолет Ingenuity, который должен был совершить всего 5 полетов на Марсе, уже давно превзошел все ожидания. А в ходе 69-го полета он установил очередной рекорд на Марсе.

Летательный аппарат весом всего 1,8 кг смог пролететь дистанцию протяженностью почти 706 метров. До этого самой дальней дистанцией, преодолеваемой вертолетом, было расстояние в 704 метра. Прошлый рекорд был установлен в апреле 2022 года. Также Ingenuity установил еще один рекорд. Во время этого полета он набрал наибольшую скорость за все время своих вылетов на Марсе – 36 км/ч.

На сегодняшний день вертолет Ingenuity за 70 полетов на Марсе преодолел расстояние почти 17 км, выше всего аппарат поднимался на 24 метра над поверхностью Марса и в общей сложности провел в полетах чуть более 127 минут. Кстати, последний рекордный полет Ingenuity продолжался 135 секунд.

Что касается напарника вертолета Ingenuity марсохода Perseverance, то он уже проехал в кратере Езеро 23 729 метров за почти 3 года пребывания на Марсе. Но пока рекордным расстоянием, преодоленным марсоходом на Красной планете, остается достижение марсохода Opportunity. Этот аппарат NASA с 2004 по 2018 год сумел проехать 45 160 метров.

Весной 2021 года Ingenuity доказал, что полеты в разреженной атмосфере Марса возможны, но ученые из NASA решили продолжить эксплуатацию вертолета. С того времени летательный аппарат выполняет миссию, которая изначально не была запланирована.

Ingenuity является разведчиком, помогающим в навигации марсохода Perseverance во время его перемещения по кратеру Езеро. В этом кратере миллиарды лет назад находилось озеро из редкой воды, а также дельта реки.

Марсоход Perseverance с помощью Ingenuity ищет признаки жизни на Марсе и собирает образцы местной породы, которые должны быть доставлены на Землю в начале 2030-х годов.

Будучи первым летательным аппаратом на Марсе, Ingenuity является технологичным первопроходцем. Его преемники будут созданы на основе данных, полученных учёными во время полетов вертолета. Например, во время миссии по доставке образцов с Марса на Землю будут задействованы новые мощные вертолеты, способные нести несколько килограммов груза.