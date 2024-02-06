Телескоп NASA показав галактичну боротьбу без переможця

Телескоп Габбл зробив приголомшливий знімок галактики, яка бере участь у космічному "перетягуванні каната", де у вигляді каната виступає величезний потік газу і пилу, що з'єднує цю галактику з сусідом. Це "змагання" триватиме десятки мільйонів років, але в ньому не буде переможців, адже можливо дві галактики зіллються зрештою в одну.

На новому знімку космічного телескопа Габбл видно спіральну галактику NGC 5427. Разом з іншою спіральною галактикою під назвою NGC 5426 вони утворюють пару галактик, що взаємодіють, під назвою Arp 271. Нас відділяє від цих об'єктів 130 млн світлових років.

Галактику NGC 5426 не видно на знімку, але в правому нижньому кутку зображення видно потік із газу, пилу і зірок, який з'єднує її з галактикою NGC 5427. Цей потік є своєрідним "космічним канатом", який утворився внаслідок гравітаційного впливу двох галактик одна на одну. Простіше кажучи, вони притягуються і загальний розмір Arp 271 становить 130 тисяч світлових років. Для порівняння розмір Чумацького Шляху становить 100 тисяч світлових років.

Щоб отримати повне уявлення про те, який вигляд мають дві галактики разом, подивіться на знімок Телескопа імені Віктора Бланко (розташований у Чилі), який показано нижче.

Астрономи вважають, що взаємодія між двома галактиками триватиме ще кілька десятків мільйонів років. Але поки складно точно сказати, чи призведе зближення галактик до їхнього зіткнення і злиття в одну галактику.

Поки що відбувається обмін газом між двома об'єктами Arp 271, що провокує активне утворення нових зірок. До речі, багато з цих зірок можна побачити в "космічному канаті", що з'єднує галактики NGC 5427 і NGC 5426.

Подібні спостереження за галактиками, що взаємодіють, допомагають вченим уявити, який вигляд матиме злиття Чумацького Шляху і галактики Андромеди, яке відбудеться через кілька мільярдів років. Поки що ці галактики розділяє 2,5 млн світлових років, але зближуються зі швидкістю понад 1 млн км/год.Що в цьому випадку буде з Сонцем і Землею? Астрономи вважають, що Сонце разом з усіма планетами Сонячної системи перемістяться ближче до надмасивної чорної діри в центрі Чумацького Шляху, яка також почне своє злиття з подібним об'єктом у центрі галактики Андромеди.

Якщо Сонце підлетить надто близько до чорної діри, то вона його просто знищить, а разом із зіркою будуть знищені і всі планети. Але може вийти так, що вся Сонячна система вилетить за межі нашої галактики внаслідок занадто швидкого обертання навколо чорної діри.