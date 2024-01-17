Телескоп Габбл показав галактику з надновою — фото

На новому знімку космічного телескопа Габбл показано невелику галактику під назвою UGC 5189A, в якій ще 2010 року було виявлено дуже яскраву наднову. Ця галактика розташована на відстані в 150 млн світлових років від нас.

Яке фото зробив телескоп Габбл

Уже 14 років космічний телескоп Габбл проводить спостереження за галактикою UGC 5189A, щоб дізнатися більше про її особливості, а також для того, щоб отримати більше інформації про наднову SN 2010jl, вперше виявлену 2010 року.Телескоп Габбл показав галактику з надновою

Телескоп Габбл показав галактику з надновою

Розмір галактики UGC 5189A становить приблизно 36 тисяч світлових років, а тому вона відносно невелика, якщо порівнювати з розміром Чумацького Шляху — 100 тисяч світлових років. Новий знімок цієї галактики був зроблений на основі даних, зібраних телескопом за останні три роки спостережень за космічним об'єктом.

Для астрономів представляє інтерес не тільки сама галактика, але й наднова SN 2010jl, яка випустила щонайменше у 2,5 млрд разів більше енергії за три роки, ніж створило Сонце за той самий період. Цей зоряний вибух являє собою наднову типу II. Це означає, що вибухнула зірка, маса якої була в 40-50 разів більшою за масу Сонця. Подібні зоряні вибухи відбуваються наприкінці життя масивних зірок, коли вони вже не можуть підтримувати термоядерний синтез у своєму ядрі. У результаті зірка стискається і вибухає, а її уламки розлітаються космосом. Унаслідок вибухів таких масивних зірок виникають чорні діри або нейтронні зірки.

Вивчення не тільки самих наднових, а й їхніх залишків, що заповнили простір, який оточує точку вибуху, має велике значення для астрономів. Вивчення навколишнього середовища навколо зірок, що вибухнули, може показати умови, необхідні для виникнення наднової, і те, як ця наднова змінює своє оточення.

Що стосується галактики UGC 5189A, то її видно на знімку у формі викривленого диска. Права частина галактики заповнена більш однорідними хмарами газу і пилу і набагато яскравіша. Ліва частина має менш однорідний склад і більш тьмяна. Також з лівої частини галактики виходить довгий темний потік газу, який спрямовується у верхній лівий кут фотографії.

Також на знімку можна побачити на задньому плані кілька невеликих галактик, а також одну дуже яскраву зірку у верхньому правому куті зображення.

Космічний телескоп Габбл займається дослідженням галактик, у яких вибухнули наднові, розташованих у радіусі 1 млрд світлових років від Землі.