Телескоп Габбл показал галактику со сверхновой — фото

На новом снимке космического телескопа Габбл показана небольшая галактика под названием UGC 5189A, в которой еще в 2010 году была обнаружена очень яркая сверхновая. Эта галактика расположена в 150 млн световых лет от нас.

Какое фото сделал телескоп Габбл

Уже 14 лет космический телескоп Габбл проводит наблюдение за галактикой UGC 5189A, чтобы узнать больше о ее особенностях, а также для того, чтобы получить больше информации о сверхновой SN 2010jl, впервые обнаруженной в 2010 году. Телескоп Габбл показал галактику со сверхновой

Телескоп Габбл показал галактику со сверхновой

Размер галактики UGC 5189A составляет примерно 36 тысяч световых лет, поэтому она относительно невелика, если сравнивать с размером Млечного Пути — 100 тысяч световых лет. Новый снимок этой галактики был сделан на основе данных собранных телескопом за последние три года наблюдений за космическим объектом.

Для астрономов представляет интерес не только сама галактика, но и сверхновая SN 2010jl, которая выпустила по меньшей мере в 2,5 млрд раз больше энергии за три года, чем создало Солнце за тот же период. Этот звездный взрыв представляет собой сверхновую типа II. Это означает, что взорвалась звезда, масса которой была в 40-50 раз больше массы Солнца. Подобные звездные взрывы происходят в конце жизни массивных звезд, когда они не могут поддерживать термоядерный синтез в своем ядре. В результате звезда сжимается и взрывается, а ее обломки разлетаются космосом. В результате взрывов таких массивных звезд возникают черные дыры или нейтронные звезды.

Изучение не только самых сверхновых, но и их остатков, заполнивших пространство, окружающее точку взрыва, имеет большое значение для астрономов. Изучение окружающей среды вокруг взорвавшихся звезд может показать условия, необходимые для возникновения сверхновой, и то, как эта сверхновая изменяет свое окружение.

Что касается галактики UGC 5189A, то она видна на снимке в форме искривленного диска. Правая часть галактики заполнена более однородными облаками газа и пыли и гораздо ярче. Левая часть имеет менее однородный состав и более тусклая. Также из левой части галактики выходит длинный темный поток газа, устремляющийся в верхний левый угол фотографии.

Также на снимке можно увидеть на заднем плане несколько небольших галактик, а также одну очень яркую звезду в правом верхнем углу изображения.

Космический телескоп Габбл занимается исследованием галактик, в которых взорвались сверхновые, расположенные в радиусе 1 млрд световых лет от Земли.