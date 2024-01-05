Еще в начале 80-х годов 20 века космический аппарат "Вояджер-2" пролетел мимо Сатурна и сделал серию уникальных снимков планеты с разрешением, с которым раньше никогда не видели этот газовый гигант. Благодаря этим изображениям ученые получили лучшее представление о кольцах Сатурна. Также "Вояджер-2" впервые обнаружил в кольцах загадочные темные пятна, получившие название "спицы". В октябре прошлого года космический телескоп Хаббл устремил свой взгляд на Сатурн и также сделал уникальные снимки этих странных структур, до сих пор не дающих покоя ученым.

Телескоп Габбл заметил удивительные образования в кольцах Сатурна

После фотографий странных темных пятен в кольцах Сатурна, сделанных аппаратом Вояджер-2, их также наблюдал зонд Кассини в 2009 году. Что касается телескопа Габбл, то наблюдение в октябре за необычными "спицами" было уже вторым в течение прошлого года. Дело в том, что ученые использовали обсерваторию для наблюдения за погодой на газовом гиганте.

Ученые из NASA говорят, что темные пятна в кольцах Сатурна не являются постоянным явлением и остаются там в течение двух или трех оборотов вокруг планеты. На фотографиях Габбла "спицы" кажутся не такими и большими, но учитывая размер Сатурна и его колец, это впечатление обманчиво. Ученые считают, что размер этих явлений может быть больше, чем диаметр Земли (12 742 км).

Как показали наблюдения, частота появления "спиц" спиц меняется в зависимости от продолжительности времен года на Сатурне и чаще всего темные пятна возникают летом. Ученые говорят, что чем ближе к равноденствию на Сатурне, тем больше появляется темных пятен в его кольцах. То есть их будет становиться все больше и больше в течение следующих нескольких лет.

По словам астрономов, причиной появления темных спиц в кольцах Сатурна является взаимодействие солнечных частиц с сильным магнитным полем газового гиганта. Полный оборот вокруг Солнца Сатурн совершает за 29,4 земных лет, то есть один год здесь длится почти 30 земных лет.

Эта планета имеет почти такой же наклон оси, как и Земля, поэтому на Сатурне на соответствующих сторонах планеты зима и лето длится долго – примерно 7 земных лет. Основная теория происхождения темных пятен заключается в том, что когда кольца больше наклонены к Солнцу, то солнечные частицы сильнее отражаются на магнитном поле планеты и это приводит к появлению большего количества "спиц".

Ученые до сих пор точно не знают, как происходит формирование темных особенностей в кольцах Сатурна. Считается, что, возможно, именно взаимодействие потоков солнечных частиц и магнитного поля газового гиганта создают электростатические частицы льда или пыли, парящие над кольцами, которые формируют загадочные темные пятна.