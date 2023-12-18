Телескоп Габбл зафиксировал идеально выстроенные в одну линию галактики — фото

Космический телескоп Габбл сделал изображение случайного собрания галактик, выстроенных в одну линию. Судя по изображению, кажется, что из большой спиральной галактики выпадает несколько меньших таких же объектов. Это лишь одна из многих причин, по которым эти галактики занесены в каталог пекулярных галактик Arp-Madore.

Телескоп Габбл зафиксировал идеально выстроенные в одну линию галактики

Слева и справа в верхней части на новой фотографии космического телескопа Хаббл видны две большие и яркие галактики, взаимодействующие между собой. Итого две галактики называются Arp-Madore 2105-332. Они находятся на расстоянии примерно 200 млн. световых лет от нас. В то же время каждая из этих галактик имеет свое название. Слева, больше спиральная галактика, называется 2MASX J21080752-3314337. Сначала меньшая спиральная галактика получила название 2MASX J21080362-3313196. Астрономы часто используют эти галактики для определения местоположения других астрономических объектов.

Под галактикой, расположенной налево, можно увидеть выстроенные в одну линию еще несколько спиральных галактик меньшего размера. Но на самом деле они не связаны с парой Arp-Madore 2105-332 и расположены дальше Земли.

Космический телескоп Габбл совершенно случайно сфотографировал такое зрелище, когда несколько фоновых галактик расположились таким образом, что кажется, что они выпадают из большой спиральной галактики наверху.

Все галактики на этой фотографии показаны с достаточно большой детализацией и четкостью благодаря тому, что приборы Габбла, несмотря на то, что ему уже 33 года, работают так, как нужно.

Что касается двух больших спиральных галактик под названием Arp-Madore 2105-332, то они представляют собой галактики с эмиссионными линиями. Это означает, что при наблюдении спектры излучения двух галактик показывают характерные повышения уровня излучения, известные как эмиссионные линии.

Когда астрономы находят особые признаки излучения, испускаемого различными химическими элементами, или признаки поглощения света, то есть линии поглощения, они могут получить много ценной информации о галактике. Например, к какому типу она относится, каков состав, плотность и температура газа в галактике, с какой скоростью происходит появление новых звезд. Также астрономы могут узнать массу центральной сверхмассивной черной дыры.

Если в спектре галактики видны многие эмиссионные линии и мало линий поглощения, это говорит о том, что в ней происходит бурное образование новых звезд и здесь находятся очень яркие новорожденные звезды. Напротив, если спектр галактики обнаруживает много линий поглощения и мало эмиссионных линий, это говорит о том, что здесь почти нет газа для появления новых звезд и ее звезды в большинстве своем старые. В спектре галактик Arp-Madore 2105-332 много эмиссионных линий, а значит, здесь появляется много новых звезд.