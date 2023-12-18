Телескоп Габбл зафіксував ідеально вишикувані в одну лінію галактики — фото

Космічний телескоп Габбл зробив зображення випадкового зібрання галактик, які вишикувані в одну лінію. Судячи із зображення, здається, що з великої спіральної галактики випадає кілька менших таких самих об'єктів. Це лише одна з багатьох причин, через які ці галактики занесені в каталог пекулярних галактик Arp-Madore.

Телескоп Габбл зафіксував ідеально вишикувані в одну лінію галактики

Ліворуч і праворуч у верхній частині на новій світлині космічного телескопа Хаббл видно дві великі та яскраві галактики, які взаємодіють між собою. Разом дві галактики мають назву Arp-Madore 2105-332. Вони знаходяться на відстані приблизно 200 млн світлових років від нас. Водночас кожна з цих галактик має свою власну назву. Та, що ліворуч, більша спіральна галактика, називається 2MASX J21080752-3314337. Та, що спершу, менша спіральна галактика отримала назву 2MASX J21080362-3313196. Астрономи часто використовують ці галактики для визначення місця розташування інших астрономічних об'єктів.

Під галактикою, розташованою ліворуч, можна побачити вишикувані в одну лінію ще кілька спіральних галактик меншого розміру. Але насправді вони не пов'язані з парою Arp-Madore 2105-332 і розташовані далі від Землі.

Космічний телескоп Габбл абсолютно випадково сфотографував таке видовище, коли кілька фонових галактик розташувалися таким чином, що здається, ніби вони випадають із великої спіральної галактики вгорі.

Усі галактики на цій світлині показані з досить великою деталізацією і чіткістю завдяки тому, що прилади Габбла, незважаючи на те, що йому вже 33 роки, працюють так як потрібно.

Що стосується двох великих спіральних галактик під назвою Arp-Madore 2105-332, то вони є галактиками з емісійними лініями. Це означає, що під час спостереження спектри випромінювання двох галактик показують характерні підвищення рівня випромінювання, відомі як емісійні лінії.

Коли астрономи знаходять особливі ознаки випромінювання, що випускається різними хімічними елементами, або ж ознаки поглинання світла, тобто лінії поглинання, вони можуть отримати багато цінної інформації про галактику. Наприклад, до якого типу вона належить, який склад, щільність і температура газу в галактиці, з якою швидкістю відбувається поява нових зірок. Також астрономи можуть дізнатися масу центральної надмасивної чорної діри.

Якщо в спектрі галактики видно багато емісійних ліній і мало ліній поглинання, це говорить про те, що в ній відбувається бурхливе утворення нових зірок і тут знаходяться дуже яскраві новонароджені зірки. Навпаки, якщо спектр галактики виявляє багато ліній поглинання і мало емісійних ліній, це говорить про те, що тут уже майже немає газу для появи нових зірок і її зірки здебільшого старі. У спектрі галактик Arp-Madore 2105-332 багато емісійних ліній, а це означає, що тут з'являється багато нових зірок.